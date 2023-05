Le hit di Vasco Rossi rivisitate in chiave jazz

Vasco Rossi tribute declinato con accenti jazz stasera dalle 21.30 al Rosso Tiepido nell’esecuzione dei Kind of Vasco. Un trio di musicisti di formazione accademica, jazzmen di conio sottile che hanno arrangiato sapidamente i brani del "Blasco". Un progetto strumentale che ha la fragranza del nuovo firmato dal duo Marco Vezzoso (tromba e flicorno) e Alessandro Collina (pianoforte), con il contributo del percussionista Andrea Marchesini. Doppio album di 15 brani che dalle 21 propone alcune delle pièce più famose del rocker –che ha da poco compiuto 70 anni– appunto in chiave jazz. Da "Come nelle favole", "Ogni volta" e "Un mondo migliore" ad "Alba chiara" e "Vita spericolata", capolavoro di 39 anni fa che si classificò al penultimo posto a Sanremo ‘83 (sic!), scritto dal geniale cantautore Tullio Ferro. Nel concerto proposto dagli Amici del Jazz la tromba si sostituisce alla voce, ondivaga tra rock e jazz, colorandosi delle altezze della classica e dei dolci declivi della world. Il progetto discografico vede la partecipazione di un’orchestra d’archi diretta dal maestro Corrado Trabuio e l’intervento del violinista indiano Neyveli S. Radhakrishna.

g. a. t.