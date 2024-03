Le idee dei ragazzi raccolte in un murale: presentazione alle scuole Bursi

Domani alle 18, presso la scuola media di Spezzano, l’artista Simone Ferrarini del Collettivo FX presenterà il progetto "Non muri ma ponti", proposto dall’Istituto comprensivo Francesca Bursi e sostenuto dal Comune di Fiorano Modenese, che prevede la realizzazione di murales sulle pareti esterne dell’edificio scolastico. L’obiettivo del progetto è creare un ponte fra la scuola e la città, attraverso diverse attività di riqualificazione della struttura e coinvolgere i ragazzi nella cura del proprio territorio e degli edifici pubblici. Le opere che Simone Ferrarini sta realizzando sulle pareti della scuola sono infatti frutto delle idee emerse dai disegni dei ragazzi e dalle discussioni in classe con le professoresse di arte e con lo street artist.

"E’ importante sottolineare – afferma la dirigente scolastica Ilaria Leonardi – che i contenuti vengono dai ragazzi e che la discussione, il confronto, il dialogo sono stati elementi fondamentali per costruire le idee diventate poi 14 murales che ora saranno visibili alla cittadinanza". Quattordici i murales, 14 anche le classi coinvolte in un progetto, coordinato dal già citato Ferrarini, il cui compito è stato quello di valorizzare le idee, tradurle in immagini e, in alcuni casi, dove il disegno dei ragazzi era "già pronto", adattarlo e uniformarlo allo stile dell’intero intervento. "Guardando i disegni sulle pareti dell’edificio scolastico – conclude Leonardi – si potrà riflettere sui temi che stanno a cuore ai nostri ragazzi e ragazze e anche trovare spunti per una riflessione nella vita quotidiana di ciascuno".