Le informazioni utili per partecipare Candidature online fino al 30 giugno

Ecco le ’informazioni utili’ di #Abbiamonelcuore, il concorso per la cura dell’ambiente, degli spazi e dei beni comuni.

Chi? Il Gruppo Hera e il Comune di Modena promuovono #abbiamonelcuore, iniziativa rivolta a chiunque abbia a cuore l’ambiente e voglia mettere a disposizione la propria creatività e progettualità su quattro temi specifici: prevenzione della produzione di rifiuti, qualità della raccolta differenziata, supporto agli utenti speciali e decoro urbano.

Che cosa? Si tratta di un concorso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza: associazioni, aziende, esercizi commerciali, privati cittadini, gruppi formali o informali, scuole e insegnanti. Basta proporre idee e progetti, prendendosi l’impegno di realizzarli o replicarli, con l’obiettivo di contribuire alla cura e tutela di luoghi e beni comuni. Una giuria tecnica, composta da membri del Gruppo Hera, dall’Amministrazione Comunale e da esperti di comunicazione e sostenibilità, valuterà i progetti vincitori, mettendo in palio le risorse per realizzarli. Il regolamento completo è disponibile su www.gruppohera.itabbiamonelcuore

Perché? Obiettivo del concorso è coinvolgere i cittadini nella sfida più attuale del nostro tempo. Valorizzare idee e persone significa generare valore per i territori serviti, pensare ai luoghi come ad un insieme di risorse preziose e di persone che possono fare tanto, a partire dalle piccole abitudini quotidiane. Soprattutto è puntare sulla cultura del fare, sollecitando una coscienza ecologica che metta la cura dell’ambiente al centro del vivere.

I premi in palio. Sono previsti premi fino a duemila euro per le tre migliori iniziative su qualità della raccolta differenziata, supporto agli utenti speciali, decoro urbano e per le azioni dedicate al compostaggio e al riuso. Premi in beni e servizi, invece, sono destinati ai migliori progetti rivolti a contenere la produzione di rifiuti da imballaggio e il monouso.

Quando e dove? Le proposte vanno presentate on line entro il 30 giugno 2023, compilando il form sul sito www.gruppohera.itabbiamonelcuore