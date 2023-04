Le ’lacrime di Sirena’ avvelenano gli oceani

Quando si sente parlare di una sirena, si pensa alla figura mitologica o delle fiabe con aspetto umano femminile, nella parte superiore, e di pesce con pinna caudale in quella inferiore. Una leggenda del VI secolo d.C., ambientata in una piccola isola scozzese, narra di una sirena che pregava Dio per avere un’anima e la forza di lasciare il mare. Nonostante la sincerità del suo desiderio, non riuscì a rinunciare al mare e le lacrime che versò, abbandonando l’isola, si trasformarono in bellissimi sassi verdi, ancora oggi presenti e chiamati ’lacrime di sirena’.

Oggi queste ’lacrime’ vengono associate in tutto il Mondo non ad una cosa così speciale e poetica, ma ad una forma di inquinamento purtroppo molto diffusa e poco conosciuta.

In questi ultimi anni sta diventando sempre più inquietante la presenza sulle spiagge di nurdles, microsfere di meno di 5 mm di diametro (hanno forma e dimensioni simili alle lenticchie) di plastica primaria, un materiale progettato per essere fuso e quindi modellato per costruire la maggior parte degli oggetti di plastica. I nurdles sono il frutto del lavoro degli impianti petrolchimici e spesso vengono persi durante il trasporto con le navi oppure durante le operazioni di carico e scarico nei porti. Queste microsfere sono molto leggere, galleggiano e hanno effetti dannosi per la biodiversità marina.

Secondo alcune misurazioni, quasi il 90% dell’inquinamento oceanico è costituito dalla plastica e le ’lacrime di sirena’ costituiscono un problema serio: sono molto pericolose per gli animali marini, poiché le loro piccole dimensioni, i colori spesso brillanti e la loro forma sferica, simile a uova di pesce, vengono scambiate per piccole prede, vengono ingoiate e possono provocare soffocamento. Inoltre, queste sfere possono rimanere intrappolate nello stomaco dell’animale causando ulcerazioni, dandogli l’impressione di essere sazio e impedendogli di nutrirsi.

E’ una situazione davvero molto preoccupante: si stima che l’industria della plastica rilasci involontariamente nell’oceano fino a 53 miliardi di nanoparticelle, una cifra sufficiente per produrre 88 milioni di bottiglie di plastica.

Cosa si può fare in concreto per evitare che la plastica continui a soffocare i nostri mari e i suoi abitanti? Nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu un obiettivo è dedicato alla vita sott’acqua (obiettivo 14) con lo scopo di "conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile". Ridurre la plastica monouso è sicuramente indispensabile per ottenere questo risultato.

Anche noi possiamo contribuire nel nostro piccolo. Ecco alcuni semplici consigli: preferire gli involucri di carta a quelli di plastica; scegliere prodotti sfusi e non quelli confezionati in involucri o contenitori di plastica; eliminare (o ridurre) il consumo di bicchieri, piatti e posate usa e getta in plastica; utilizzare la borraccia, che è riutilizzabile, piuttosto che le bottigliette di plastica.

Bastano piccoli cambiamenti nelle proprie abitudini per fare la differenza.

Istituto comprensivo

San Felice sul Panaro

e Camposanto