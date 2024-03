Le liste di sinistra cercano un candidato

Continuano le "grandi manovre" a livello locale in vista delle prossime elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno, che porteranno all’elezione del nuovo sindaco di Nonantola. Mentre sul fronte del centrodestra proprio ieri sera è arrivata l’ufficializzazione che la candidata sarà Monica Contursi, la quale sarà presentata questa mattina alla stampa, su un certo fronte della sinistra il dibattito è ancora aperto. La lista "Nonantola Progetto 2030", rappresentata in consiglio da Alessandro Di Bona, in una nota ha annunciato: "Nonantola Progetto 2030 è aperta al confronto di idee, nella chiarezza dei programmi e delle proposte, nella coerenza delle persone che dovranno realizzarli e nel rilancio delle forme e degli strumenti della partecipazione, proiettati verso la Nonantola del 2050". Insomma, come a dire che la partita per il candidato appoggiato da questa lista è ancora aperta e c’è un braccio teso a possibili coalizioni. Nonantola Progetto 2030 infatti rileva inoltre: "Con l’assemblea pubblica dello scorso 21 gennaio, i gruppi consigliari Nonantola Progetto 2030, Movimento 5 Stelle e Nonantola Libera, insieme ad associazioni, circoli e singoli cittadini avevano deciso di avviare un percorso aperto a tutta l’area progressista per costruire un programma di governo orientato ai temi della sostenibilità ambientale, alla coesione sociale e alla partecipazione dei cittadini. Negli ultimi giorni, Nonantola Libera prima e il Movimento 5 Stelle poi, hanno deciso di porre fine, secondo noi prematuramente, al percorso che avrebbe dovuto prendere forma. Dalle dichiarazioni ufficiali di entrambi i gruppi, risulterebbe che la questione discriminante sia un diverso modo di intendere il concetto di "area progressista". Poi, ecco ancora un invito alle forze di area progressista a ripensare a una coalizione: "...Un’idea che può essere vincente solo allargando l’area delle forze progressiste in un’ottica di inclusione, superando posizioni preconcette e personalistiche e uscendo dall’angustia di un localismo riduttivo e poco lungimirante. Idee che possono essere vincenti solo se tutti facciamo lo sforzo di comprendere che la politica è fatta di fatica, di studio e di ricerca della mediazione, del compromesso e della sintesi fra idee e istanze diverse. Nessuna polemica quindi, ma prendiamo atto che il cammino è faticoso, il sentiero aspro e alla fine ognuno si assumerà le proprie responsabilità…la vicenda del polo logistico (progetto bocciato a maggioranza dal consiglio comunale, ndr) ci fa sperare che qualche spazio per il confronto potrebbe esserci".

Marco Pederzoli