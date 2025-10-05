Le maglie della memoria: "In campo per la legalità"

C’era chi aveva la maglietta di Lea Garofalo, chi quella del brigadiere dei carabinieri Carmine Tripodi, e chi quella di altri ammazzati dalla ‘Ndrangheta. In tutto 24 divise per altrettante vittime. Si tratta delle cosiddette "maglie della memoria", che i ragazzi classe 2012 della Seles hanno indossato ieri pomeriggio sul campo sportivo di Panzano, nella prima partita stagionale del campionato Csi 2012, contro il Gaggio. Con un obiettivo su tutti: favorire la cultura della legalità e, quindi, contrastare la criminalità organizzata, indossando il nome e il cognome di chi è stato ucciso dalla ‘Ndrangheta. Il progetto continuerà per tutto l’anno sportivo. Il progetto Seles è nato a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) con il sostegno dell’associazione Don Milani e di Don Luigi Ciotti.

A Castelfranco il progetto Seles è arrivato nel 2018, grazie a un gruppo di parrocchiani che, dopo un campo con Libera in Calabria, decisero di portare anche nel Modenese quell’esperienza di sport e legalità. Da allora, la comunità ha accolto il progetto, con la parrocchia tra i soci fondatori e con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Il calcio è stata la disciplina di partenza, pur essendo stato introdotto, da quest’anno, anche il frisbee. Grazie al supporto della Caritas, viene garantito a tutti i ragazzi, anche i più bisognosi, la partecipazione alle attività sportive.

La vera novità che contraddistingue Seles dalle altre realtà sportive è il fatto che gli allenamenti sono accompagnati anche da momenti di "aula": venti minuti di confronto in cui insegnanti, avvocati e figure del territorio dialogano con i ragazzi su ciò che emerge in campo, dal rispetto delle regole alla gestione della sconfitta e della vittoria. Oggi Seles conta oltre 120 iscritti a Castelfranco, dai nati nel 2012 fino ai più piccoli del 2020. Il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, commenta: "Iniziative come Seles, nate a Gioiosa Ionica e replicate, oltre che a Castelfranco Emilia, anche a Polistena, sempre in Calabria, dimostrano che lo sport è un potente strumento educativo e comunitario. Qui non si formano solo atleti, ma cittadini più consapevoli".

Marco Pederzoli