Le meravigliose fantasie di Mac Mazzieri

Quando ammiri un dipinto di Walter Mac Mazzieri, entri subito in una dimensione di rutilante fantasia, quasi un sogno di mezza estate come quello di Shakespeare, abitato da folletti, fate e strane creature, uomini e animali, magari mostruosi, però mai spaventosi. Del resto – si sa – Mac Mazzieri era anche poeta e, come scrisse Giancarlo Vigorelli, "la sua pittura entra ed esce dal reame del mistero, ne esce e ne rientra perdutamente". Nato a Olina di Pavullo nel 1947, Mac Mazzieri ha vissuto poco più di 50 anni ed è volato via prematuramente nel novembre 1998, eppure la sua esistenza è stata intensamente popolata dall’arte, dalla meraviglia, dalla curiosità e da un’incessante vena creativa che lo pone fra i protagonisti di quel ‘surrealismo padano’ (come lo definì Vittorio Sgarbi) che dalle radici contadine di una terra concreta si muove verso sogni, ossessioni, visioni.

La ricca parabola artistica di Walter Mac Mazzieri viene ripercorsa in una bella mostra, "Dov’è la tavola dei colori?!", che sarà inaugurata domani al Complesso San Paolo in via Selmi a Modena, dove si potrà visitare fino al 20 giugno (con ingresso gratuito). Patrocinata dal Comune, la retrospettiva è curata da Stefano Danieli, Carmen Vicinanza, Aurora e Melania Mazzieri, Leonardo Simone, con i testi critici di Michele Fuoco.

"Questa mostra è un viaggio", dice l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi, il racconto della vita e dell’opera di un artista viaggiatore. Con gli amici Raffaele Biolchini e Davide Scarabelli (anch’essi indimenticabili scultori), in gioventù Mac Mazzieri visitò tanti Paesi, in Europa e in Africa, ne colse suggestioni e atmosfere, ma fu soprattutto una mostra a Torino, "Le Muse Inquietanti" nel 1967, a dare una svolta alla sua arte.

Sempre più, nelle sue opere, le figure iniziarono ad assumere proporzioni diverse, e il suo universo di uomini, di animali e di paesaggi si alimentò di di leggende, di segni, di memorie: mani, braccia, occhi divennero giganti, straordinari proprio perché fuori dall’ordinario, "larger than life", direbbero gli americani. La pittura di Mac Mazzieri – scrive Michele Fuoco – è "libera e avventurosa", libera per "il desiderio di aprirsi a esperienze nuove", avventurosa per "la rottura che l’artista opera all’interno dell’organizzazione del comune sistema dell’immagine". L’artista era come "un bambino antico" che anche dai simboli dell’Appennino, metope, grifoni, chimere, fauni, sfingi, faceva derivare le sue figure "con accenti monumentali, di mostri malinconici". Quella di Mac Mazzieri, scrisse il nostro critico d’arte Ferruccio Veronesi, "è un pregevole esempio di pittura surreal - fantastica, sostenuta da colori stupendi. E i suoi dipinti possono dare lustro a ogni pinacoteca d’arte moderna". Quando poi dal giugno 1984 Mac Mazzieri scelse di vivere per due anni a Venezia, anche la laguna divenne parte di quel suo mondo fatato, "una laguna di miele", osserva Fuoco, con figure che perdono l’aspetto mostruoso e recuperano quello più umano, l’azzurro dominante, la luna, lo stupore. Nei suoi ultimi anni, Mac Mazzieri aveva iniziato anche a concepire un ciclo di opere ispirate dai poemi omerici, a partire dall’Odissea. Anche lui, inesauribile Odisseo, ha viaggiato in mare aperto e ancora oggi ci regala l’emozione di perderci in mondi nuovi, immaginifici, sorprendenti. E soprattutto infinitamente colorati.