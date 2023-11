Le migliori scuole superiori. Allegretti e Morandi tra i licei. E per il lavoro Volta e Spallanzani

L’Allegretti fa il botto: per il rapporto Eduscopio 2023 – progetto della Fondazione Agnelli che raccoglie dati per aiutare i ragazzi a capire quali sono i percorsi formativi più adatti a loro – la scuola vignolese, che fa parte dell’istituto Paradisi, è il liceo classico che meglio prepara i giovani ai successivi studi universitari. Il Muratori-San Carlo di Modena, che l’anno scorso era saldamente al comando, cede dunque lo scettro: l’Allegretti passa da terzo a primo con un’ottima performance. Al terzo posto della classifica c’è il Formiggini di Sassuolo, poi il Pico (istituto Luosi) di Mirandola e, in quinta posizione, il Sacro Cuore, scuola privata del capoluogo.

Passando all’indirizzo scientifico, anche in questo casa è la provincia a fare la parte del leone. Primo classificato, infatti, è il liceo Morandi di Finale Emilia (l’anno scorso secondo), poi il Formiggini di Sassuolo, il Fanti di Carpi, quindi il Tassoni di Modena, l’Allegretti di Vignola, il Wiligelmo del capoluogo, il Cavazzi-Sorbelli di Pavullo. Chiudono le private Sacro Cuore e Dante Alighieri di Modena.

Scienze umane: qui davanti a tutti si conferma il Sigonio, primo anche nel 2022. Secondo il Morandi, poi Fanti, Cavazzi-Sorbelli, Formiggini. Anche l’indirizzo linguistico, una dei percorsi che negli anni ha destato più interesse, vede una conferma al primo posto: è il Morandi di Finale Emilia. Seguono il Fanti di Carpi, il Muratori di Modena, il Formiggini di Sassuolo, l’Allegretti di Vignola, il Pico di Mirandola e, ultimo, il Selmi di Modena.

Le ultime tre classifiche riguardano gli istituti tecnici economici, i tecnici tecnologici e i licei artistici. Nel primo caso, davanti c’è ancora il Paradisi, poi Cavazzi-Sorbelli, Luosi, il Baggi di Sassuolo, il Meucci di Carpi, il Barozzi di Modena e le private Sacro Cuore, Dante Alighieri, Alcide Zanarini. Il miglior tecnico tecnologico è anche nel 2023 il Fermi, poi il Selmi, il Guarini, il Da Vinci di Carpi, il Baggi, lo Spallanzani di Castelfranco, il Galilei di Mirandola, il Volta di Sassuolo, il Calvi di Finale Emilia e il Marconi di Pavullo. Tra gli artistici non c’è partita: l’unico censito è il Venturi di Modena.

E i ragazzi che invece preferiscono entrare subito nel mondo del lavoro, senza passare prima dall’università? Ecco le classifiche che fanno per loro. In questo caso è stato considerata la percentuale degli occupati (sul totale dei non immatricolati all’università), cioè coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma.

Partiamo dagli istituti tecnici economici. Al primo posto, con una sensazionale giravolta, il Sacro Cuore, che nel 2022 era ultimo: la percentuale di occupati è passata da 44% a 79. Secondo il Paradisi (74), poi il Baggi e il Luosi appaiati al 67%, quindi Barozzi, Meucci, Cavazzi-Sorbelli, Zanarini, Morante di Sassuolo e Dante Alighieri di Modena.

Tra gli istituti tecnici tecnologici, le migliori performance le fa registrare il Volta di Sassuolo, con il 75% di occupati per sei mesi entro due anni dal diploma. Seguono il Marconi di Pavullo, il Ferrari di Maranello (che l’anno scorso era primo), il Levi di Vignola, il Corni di Modena, il Galilei di Mirandola, il Da Vinci di Carpi, il Calvi di Finale Emilia, il Fermi di Sassuolo e, ultimo, il Guarini di Modena (col 50%).

Capitolo professionali servizi: come l’anno scorso vince lo Spallanzani di Castelfranco, col 65% di occupati. Poi il Cattaneo (Meucci) di Carpi, il Levi, il Cattaneo (Luosi) di Mirandola, il Morante di Sassuolo, il Corni, il Cavazzi-Sorbelli e il Cattaneo-Deledda di Modena (46%).

L’ultima graduatoria, quella dei professionali industria e artigianato, vede al primo posto come nel 2022 il Marconi di Pavullo con un ottimo 80% di occupati. Poi il Ferrari di Maranello, il Don Magnani (Volta) di Sassuolo, il Levi, il Galilei, il Corni, il Vallauri di Carpi, il Cattaneo-Deledda di Modena e il Venturi, sempre nel capoluogo, con il 45% di giovani lavoratori.

d. m.