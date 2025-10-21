"Le moschee sono due". Spunta il caso di via Atene

Continua a far discutere la nuova moschea. Su questa i partiti di centrodestra hanno chiamato a sostegno della propria causa i vertici regionali e nazionali, ma adesso allargano il fronte di una discussione destinata a durare. E il nuovo tema che incendia ulteriormente il dibattito attiene sempre ai luoghi di preghiera della comunità islamica. Di quello che dovrebbe sorgere presso il Direzionale ‘I Quadrati’, e della petizione promossa da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Macchioni si sa, ma in occasione del prossimo consiglio comunale la Lega chiederà lumi anche sui locali di via Atene, che fanno capo all’associazione Al-Huda.

Ad insospettire un volantino distribuito, come denuncia la Lega, dagli aderenti alla comunità islamica nei pressi del banchetto di Pd domenica scorsa sul quale si legge che ‘A Sassuolo una moschea esiste già, anzi, ce ne sono due’. La Lega, che tra le righe legge un riferimento tanto a via Cavour quanto a via Atene, evidenza come: "mentre lo stabile di via Cavour, oggi di proprietà dell’associazione Comunità islamica di Sassuolo, ha destinazione d’uso a luogo di culto, i locali di via Atene 6, che fanno capo all’associazione Al-Huda, non sono funzionali a tali attività da un punto di vista urbanistico". Ad avviso della Lega, "non risulta che a Sassuolo esistano due moschee, ovvero due luoghi di culto e da qui, ad avviso della Lega, emerge la necessità che la Giunta faccia chiarezza in merito".

Altro elemento di polemica il fatto, sostiene la Lega, che i volantini siano stati distribuiti nei pressi del banchetto del Pd, che con la segretaria cittadina Maria Aceto, precisa tuttavia come il volantino non sia stato fatto dal Pd e sia, peraltro, privo di intestazione.

La Lega, però, non ci sta, e chiede "se l’amministrazione sia a conoscenza del contenuto del volantino e se intenda effettuare controlli presso i locali di via Atene ed eventualmente adottare i provvedimenti del caso. Le attività di culto effettuate in un luogo che non è urbanisticamente predisposto ad esse – concludono i consiglieri della Lega - rappresentano a tutti gli effetti un abuso’.

s.f.