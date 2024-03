Le neroverdi alla poule scudetto. Al Ricci arriva la Fiorentina

"Se fin qua abbiamo dato il 100% raggiungendo un risultato eccezionale, adesso dobbiamo trovare quel piccolo extra, quell’uno per cento che faccia la differenza in partite di questo livello". Così Gianpiero Piovani (nella foto), tecnico del Sassuolo Femminile, che con la partita in programma oggi pomeriggio alle ore 15 allo Stadio Ricci contro la Fiorentina taglia un traguardo mai raggiunto, ovvero l’accesso alla poule scudetto cui partecipano le prime cinque classificate alla fine della regoular season. Un ‘minicampionato’ che si protrarrà fino a maggio, cui il Sassuolo si affaccia dal quarto posto e con grande voglia di stupire. "Giusto godersi il momento: in questa poule scudetto affronteremo delle squadre di alto livello e dobbiamo essere pronti a dare battaglia". Si comincia, come detto, contro la Viola, che di gare ne vinte 12 su 18 fin qua, chiudendo terza, con il miglior risultato raggiunto da cinque stagioni a questa parte e in trasferta, dove è imbattuta da novembre, ha fatto 11 punti nelle ultime cinque gare. Il Sassuolo, che le toscane non le batte dal gennaio del 2022, conta sulla voglia di sorprendere e sull’entusiasmo, oltre sulle ex Daniela Sabatino e Lana Clelland. Entrambe a Firenze hanno trascorsi importanti, ma alla Viola hanno segnato, in carriera, rispettivamente 7 e 9 gol.

