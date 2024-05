Le neroverdi battono l’Inter e si prendono la quarta piazza

Inter

2

Sassuolo

4

INTER: Cetinja; Thogersen, Bowen, Alborghetti, Robustellini; Milinkovic (36’ p.t. Csiszar), Pedersen (36’ p.t. Simonetti), Magull; Bonfantini (3e’ s.t. Bonetti), Polli (33’ s.t. Jelcic), Bugeja (33’ s.t. Pandini). All. Guarino (Piazza, Pavan, Merlo, Tomter)

SASSUOLO: Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Pondini (45’ s.t. Simon), Passeri (25’ s.t. Zamanian), Prugna; Beccari (25’ s.t. Santoro), Kullashi (14’ s.t. Monterubbiano), Clelland (14’ s.t. Sabatino). All. Piovani (Lonni, Kresche, Jane, Mihelic)

Arbitro: D’Eusanio di Faenza (Pistarelli, Di Meo, q.u. Rinaldi)

Reti: 5’ p.t. Prugna, 20’ p.t. , 52’ p.t., 10’ s.t. Clelland, 21’ s.t. Bugeja, 23’ s.t. Polli

Note: ammonite Simonetti, Passeri, Orsi, Csiszar

Missione compiuta. Voleva chiudere quarto, il Sassuolo Femminile, per dare un senso compiuto alla sua prima partecipazione ai playoff scudetto, e il posto che conta dopo le big che ne fa la migliore delle altre va a prenderselo battendo a domicilio nientemeno che l’Inter, riuscendo così a scavalcarla in classifica. La suggestiva cornice dell’Arena Civica di Milano è un palcoscenico sul quale le ragazze di Piovani recitano da protagoniste, nemmeno fosse quello della Scala. Finisce 4-2 con la bomber scozzese Lana Clelland – tripletta – sugli scudi e Prugna che serve il poker che ‘strina’ l’Inter, in gol con Polli e con la l’ex Bugeja e non fortunatissima – tre pali – nel rincorrere un Sassuolo sempre avanti, al riposo addirittura sul 3-0. Nella ripresa, due gol nerazzurri, ma quando il Sassuolo aveva già firmato il poker prendendo il largo.