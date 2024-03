Le neroverdi iniziano bene. Superata di misura la Fiorentina

SASSUOLO

1

FIORENTINA

0

SASSUOLO: Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Prugna, Missipo, Pondini (35’ s.t. Simon); Kullashi (1’ s.t. Mihelic); Sabatino (26’ s.t. Beccari), Clelland (44’ s.t. Monterubbiano). All. Piovani (Kresche, Passeri, Jane, Santoro, Sciabica)

FIORENTINA: Baldi; Longo (78’ Hammarlund), Catena, Erzen (17’ s.t. Lundin), Janogy (41’ s.t. Tortelli), Johannsdottir (17’ s.t. Tucceri), Mijatovic (17’ s.t. Bellucci), Severini, Georgieva, Agard, Faerge. All. De La Fuente (Schroffenegger, Cinotti, Parisi, Toniolo)

Arbitro: Poli di Verona

Reti: 46’ s.t. Beccari

Comincia con il passo giusto la poule scudetto del Sassuolo Femminile, che ‘spacca’ due statistiche non male. La prima centrando la sua prima vittoria di sempre nel ‘minicampionato’ che vale lo scudetto finale della stagione. La seconda ritrovando quel successo sulla Viola che mancava dal 2022. Tutto si tiene, dentro la gara dello stadio Ricci decisa nel recupero dalla rete "pesante" di Prugna. Sia le difficoltà di un Sassuolo che rischia già al 12’ ma regge, che la voglia di strare nel match dimostrata sempre dalle neroverdi che ‘danno battaglia’ e giocano alla pari. Sfiorano loro il gol che schioderebbe la partita quanto lo sfiorano le ospiti, che tuttavia non sono precise e consegnano il finale di gara alla squadra che ci crede di più. Il Sassuolo, appunto, che nel recupero triva le energie e gli spazi in cui infilare il destro con il quale Beccari, al 1’ di recupero, fa esplodere il Ricci. Per la Fiorentina, che lotano da casa faceva punti da dicembre, non c’è più tempo per rimediare.