"Le nostre battaglie per la parità sul lavoro"

di Laura Corallo

Sette donne, tra le quali una modenese, hanno ricevuto il Premio Internazionale Profilo Donna 2022, giunto alla sua 32° edizione. Il riconoscimento nasce da un’idea di Cristina Bicciocchi per valorizzare la professionalità e l’impegno dimostrato nel loro ambito professionale, ma è anche l’occasione per fare il punto sullo stato dell’occupazione femminile post Covid in Italia e del gender gap, un tema molto sentito in questi anni e su cui si stanno facendo notevoli passi avanti rispetto al passato.

Il contributo video dell`Osservatorio di Progetto Donne e Futuro proiettato al Forum Monzani ha permesso di comprendere come far ripartire al meglio la situazione economica italiana, anche grazie al contributo che puà essere garantito dall’incremento dell’occupazione femminile.

Nel corso della cerimonia, condotta da Marco Senise, è stato consegnato alle premiate il premio ’Fairy’ realizzato da Maria Antonietta Ardagna. Sul palco la modenese Angelica Ferri Personali, Commercialista e CEO di Villa La Personala di Mirandola, di proprietà della sua famiglia dall’anno Mille e recuperata dopo essere stata danneggiata dal terremoto del 2012 e trasformata in una location di lusso per ospitare turisti ed eventi.

Ha lasciato senza parole il talento della violinista di fama internazionale Anastasiya Petryshak, che si è esibita con alcuni violini di inestimabile valore come lo Stradivari ’Il Toscano’ e ’Il Cannone’ appartenuto a Niccolò Paganini.

Si è parlato di gender gap nella magistratura con Francesca Nanni, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano dal 2021, in prima linea prima a Genova, presso la Procura Distrettuale Antimafia, evidenziando la difficoltà di sostituire le donne magistrato durante il periodo della maternità.

Apprezzato anche l’intervento di Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice, che da anni si occupa di diffondere la cultura dell’infanzia e adolescenza, tema particolarmente urgente nel post pandemia.

Elogi anche per la tenacia dell’ imprenditrice Francesca Ossani, presidente dell’azienda Crik Crok di Pomezia, famosa per la produzione di patatine in busta rilevata nel 2017 in odore di fallimento, salvando sia il brand che il posto di lavoro ai 100 dipendenti.

Infine la bolognese Anna Maria Baietti, direttore del Dipartimento Chirurgie Specialistiche dell’Ausl di Bologna e creatrice di una rete territoriale e la chirurgia della disabilità e la passione per il nuoto di Patrizia Giallombardo Commissario Tecnico della Nazionale di Nuoto Sincronizzato e lei stessa con un passato da nuotatrice agonistica.

È stato inoltre presentato il calendario ’Pelosi d’autore’, in collaborazione con Donne del 2000 APS, a cura del fotografo carpigiano Massimo Mantovani, il cui ricavato sarà devoluto al Gattile Comunale di Modena a Marzaglia e al canile e gattile di Magreta ’Punto e Virgola’.