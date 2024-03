Le nostre eccellenze : "Due nuovi francobolli dedicati a pera e aceto"

Sul tavolo del Mise, oggi ministero delle Imprese e del Made in Italy, da mercoledì scorso c’è la proposta per la emissione di due nuovi francobolli che vogliono recuperare e valorizzare in giro per il mondo due "eccellenze" del nostro territorio: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e la pera dell’Emilia-Romagna, nelle sue 10 varietà prodotte da noi. L’idea di usare questo veicolo di promozione, che per quanto riguarda la pera cade in un momento di particolare sofferenza, considerando il crollo della produzione degli ultimi anni, mentre per l’"oro nero" coincide con il succedersi di tentativi sempre più frequenti di contraffazione e imitazione, è dovuta al Comune di Ravarino. "Con questa iniziativa - spiega la sindaca Maurizia Rebecchi - vogliamo contribuire a promuovere il nostro territorio valorizzandone le eccellenze, che sono il risultato di una storia antica e il frutto del lavoro e della tenacia della nostra gente. Ci auguriamo che il Ministero riconosca il valore di entrambe le nostre proposte e che ne tenga conto nella valutazione per l’emissione dei francobolli". La richiesta è stata avanzata giusto a ridosso del ritrovamento del manoscritto da parte della famiglia Cavazzoni Pederzini che riporta la ricetta originale dell’Aceto Balsamico di Modena, datato 2 marzo 1862, in cui l’avvocato formiginese Francesco Aggazzotti descrive la procedura per ottenere il pregiatissimo prodotto, ora conservata presso il Comune di Ravarino. "Nel 162° anniversario della sua stesura - spiega Moreno Gesti, vicesindaco di Ravarino - la nostra amministrazione comunale ha pensato di celebrare la ricorrenza con l’emissione di un francobollo dedicato a questo manoscritto di immenso valore per la nostra storia e la nostra cultura: il Balsamico è emblema di modenesità, ma è anche uno dei biglietti da visita dell’Italia nel mondo e quella che celebriamo oggi è la sua ricetta originale, come riconosciuto dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Ma non è tutto. Ravarino è da sempre a vocazione agricola e si trova nel cuore del territorio di produzione della Pera d’Emilia-Romagna IGP, quindi, abbiamo pensato di proporre anche l’emissione di un francobollo dedicato alle dieci varietà di Pera IGP della nostra Regione". L’iniziativa ha incontrato il plauso dei rappresentanti tanto della Consorteria dell’Aceto Balsamico di Spilamberto, Maurizio Fini, che del Consorzio della Pera dell’Emilia-Romagna IGP, Mauro Grossi. La proposta dei due francobolli, infatti, ripropone in un caso il testo del famoso manoscritto di Aggazzotti e nell’altro di un cesto con le dieci varietà di pere coltivate da noi: Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, Williams, Santa Maria e Carmen. "Un evento – ha definito la proposta Fini - che prima di tutto va a toccare le corde più intime, emozionando tutti gli estimatori e i cultori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, raggiunti e colpiti da ciò che possiamo definire, non solo passione, ma proprio come una vera affascinante dipendenza!". "L’iniziativa – ha aggiunto Grossi - avviene in un momento di grande difficoltà per la nostra pericoltura. Qualsiasi idea è più che apprezzata, in particolar modo questa così particolare ed inconsueta da arrivare ad un pubblico molto ampio, che diventa un volano importante per un prodotto così legato al nostro territorio". Se la proposta della emissione sarà accolta, si prevede l’uscita dei francobolli nel 2025.