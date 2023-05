Le nostre eccellenze ’Gustiamo’ raddoppia, la cultura del cibo gioca con i 5 sensi

di Sofia Silingardi

Il centro storico all’insegna del gusto: il 27 maggio torna Gusti.a.Mo23, la manifestazione dove la cultura e le tradizioni del cubo ‘giocano’ con i 5 sensi. Tanti eventi e attività per accompagnare verso una nuova percezione del cibo e, per la prima volta, il Palio del Parmigiano. Quest’anno Gusti.a.Mo23 raddoppia, con un’edizione esclusiva nel mese di maggio (mantenendo comunque la sua collocazione tradizionale nel mese di ottobre), di fatto anticipando la stagione turistica estiva e puntando sul filone dell’enoturismo, sempre più apprezzato dai turisti che nella scelta delle loro destinazioni tengono sempre più in considerazione l’enogastronomia e l’arte. Fil rouge di questa edizione sarà l’educazione al cibo utilizzando tutti i 5 sensi per degustare, oltre che divulgare la cultura e le tradizioni modenesi. Un approccio che chiama in causa la neuro scienza e un modo nuovo di percepire il cibo, lasciandosi guidare dall’evocazione dei suoni, dei profumi e dei sapori.

"Oggi più che mai – ha sottolineato Enrico Corsini, preside di Piacere Modena – il sentimento dei viaggiatori è orientato verso la scoperta del nostro paese attraverso il gusto che ogni territori ora costruito e tramandato. In questa occasione Piacere Modena si presenta con un programma di attività in piazza in linea con l’obiettivo di divulgare le cultura del cibo e le tradizioni attraverso i cinque sensi, creando esperienze di gusto in cui ogni visitatore sarà chiamato a una partecipazione interattiva. Il fulcro saranno i prodotti e l’uomo che interagisce con essi mostrando la percezione più intima che ha del cibo come qualcosa di ancestrale".

"Le eccellenze modenesi - è intervenuto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli - rappresentano un elemento trasversale dell’offerta turistica caratterizzata dal patrimonio storico e artistico, a partire dal sito Unesco, dal sistema mussale dei motori, dalle suggestioni del belcanto, dalle tante opportunità di godere natura e bellezza del territorio. Una città sempre più bella, sempre più attrattiva, sempre più da gustare". Le attività, che si svolgeranno in piazza Roma, comprendono degustazioni teatralizzate dei prodotti DOP e IGP di Modena a cura di Koiné a partire dalle 10, precedute dal Palio di Gusti.a.Mo23 del Parmigiano Reggiano, durante il quale si potrà infatti gustare e votare il miglior parmigiano dei caseifici dell’alta e bassa pianura modenese. Alle 12 si terrà il laboratorio con degustazione del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia a cura delle associazioni Maestre Sfogline e La San Nicola, e in contemporanea Il Gusto più prelibato del Ducato, un tuffo nel passato per assistere a una sfida tra i prodotti del territorio per aggiudicarsi il titolo del miglior gusto della città di Modena, un laboratorio sensoriale per i bambini dai 3 agli 11 anni. Nel pomeriggio, dalle 16.15 andrà in scena ‘Sua Maestà il panino secondo Daniele Reponi… o secondo te?’, attività interattiva in cui i visitatori potranno costruire il panino con la migliore combinazione di prodotti Dop e Igp modenesi. Mentre alle 18 si chiuderà in grande stile con ‘E Ri-salutami tuo fratello, musica, racconti e degustazioni emiliano-romagnoli’ di Andrea Barbi e Marco Ligabue, ambasciatori delle 44 eccellenze Dop e Igp della Regione. "Per me e Marco - ha spiegato Andrea Barbi - è una straordinaria opportunità per parlare delle eccellenze del territorio, della cultura e della tradizione del cibo.