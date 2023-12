Le nostre eccellenze. Il meglio del Made in Italy fa tappa alla Maserati

Dopo Bari e Salerno ha fatto ha fatto tappa a Modena, nella sede di Maserati, il road show ‘Tradizione ed innovazione Made in Italy, i protagonisti si raccontano’, una ricerca di eccellenze regionali e nazionali, nonché momento di incontro di confronto, pensato da Roberto Santori fondatore di ‘Made in Italy’, una community, spiega, "che è soprattutto un modo per costruire insieme una narrazione differente del nostro Paese, fatto in realtà di tante grandi eccellenze da scoprire". Queste le eccellenze, appunto, che nella serata modenese sono state chiamate sul palco allestito all’interno di Maserati: Paolo Barbieri, presidente del colosso cooperativo Cpl Concordia, Federico Desimoni, direttore generale del Consorzio aceto balsamico di Modena, Andrea Fabris, Direttore organizzativo del Sassuolo calcio e Stefano Spaggiari, cofondatore e vice presidente del consiglio di amministrazione di expert.ai, fra le principali aziende legate all’intelligenza artificiale a livello globale. Tutte realtà imprenditoriali che sono nate, si sono sviluppate e hanno raggiunto traguardi globali partendo proprio dal territorio modenese. Nel corso dell’evento sono poi state mostrate le immagini del percorso unico finora fatto dal Sassuolo Calcio, quando Andrea Fabbris ha ricordato che a guidare l’impresa dei neroverdi ancora oggi sono "i principi di un grande imprenditore, Giorgio Squinzi". Dopo Modena, il road show ‘Tradizione e Innovazione Made in Italy’ si fermerà in altre città simbolo