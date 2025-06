Le nostre eccellenze . La rosticceria Tiziana è ’Bottega storica’

Dal 1971, Rosticceria Tiziana è un punto di riferimento per generazioni di famiglie modenesi. La titolare Tiziana Cipolli ha ricevuto dalle mani del sindaco Massimo Mezzetti la targa di “Bottega storica” che si assegna alle attività che da almeno 50 anni (25 per le osterie) sono negli stessi locali e hanno, anche negli arredi, elementi di particolare interesse storico artistico, architettonico e ambientale o comunque sono particolarmente significative per la tradizione e la cultura della città.

La consegna è avvenuta nella sede della Rosticceria, in viale Amendola, assieme al personale e ad alcuni clienti che hanno festeggiato questo traguardo. Un ulteriore dimostrazione del ringraziamento dell’amministrazione comunale verso chi, attraverso il proprio lavoro, ha realizzato un luogo tradizionale del commercio, testimonianza di cultura gastronomica, radicamento nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini.

Rosticceria Tiziana propone la cucina tradizionale modenese e cura nei dettagli la realizzazione dei propri piatti tanto che cinque anni fa l’aceto balsamico prodotto in proprio si era guadagnato il quarto posto (su 1516 campioni) al prestigioso Palio di San Giovanni della Consorteria di Spilamberto. In cinquant’anni di clientela ne è passata veramente tanta ma il piatto che ha unito le generazioni è senza dubbio il mitico pasticcio di tortellini.

Il Comune di Modena ha istituito l’Albo comunale delle botteghe storiche e dei mercati storici nel 2008 a seguito della Legge Regionale 5 sulla “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche dell’Emilia Romagna”. Modena può vantare 50 “Botteghe storiche” più i due mercati storici, Mercato Albinelli e Mercato del lunedì.

r.m.