Le nostre eccellenze. La polizia francese userà moto elettriche Energica

La gendarmeria francese userà moto elettriche made in Modena. L’azienda Energica infatti, ha vinto l’appalto di fornitura per le forze dell’ordine francesi, che nello specifico utilizzeranno il modello Experia, costruito in tre versioni.

Il bando, pubblicato nel novembre 2022, mirava alla fornitura di veicoli a 2 e 3 ruote per il pattugliamento pubblico che comprende le maggiori agenzie di polizia francesi. In particolare, il lotto vinto da Energica– riguardava la fornitura di moto elettriche di tipo "road trail" di potenza superiore a 8 kW.

Energica ha presentato domanda insieme a 2 aziende: Durisotti SAS, azienda specializzata nella preparazione di veicoli a 24 ruote, e SARL Tendance Roadster, primo concessionario Energica francese dal 2017, che fungerà da coordinatore locale.

Energica fornirà quindi moto elettriche del modello Experia in 3 versioni: versione regular (moto civetta), versione National Police e Gendarmerie.

Il modello Experia Green Tourer, appositamente adattato, segue quindi le 88 moto Energica EsseEsse9+ commissionate dal Governo Indonesiamo per il G20 Summit di Bali di ottobre 2022.

"Siamo orgogliosi della fiducia riposte da UGAP e siamo lieti di collaborare con un istituto così importante – ha affermato Livia Cevolini, CEO di Energica Motor – Il pattugliamento apre straordinarie possibilità per le nostre moto non solo nel presente ma anche per il future della società. Il governo francese sta attuando importanti politiche a sostegno dell’adozione dei veicoli elettrici anche in vista delle prossime Olimpiadi. Siamo onorati di far parte di questa transizione".

"Siamo molto orgogliosi della nostra competenza tecnica e del nostro impegno. Experia può apportare molti vantaggi alle operazioni di pattugliamento ha affermato Giacomo Leone, Energica Sales Director ROW – Ogni Experia può essere allestita con i colori della polizia locale ed essere customizzata in base alle richieste dei singoli paesi".

"Siamo molto lieti che l’ambiziosa collaborazione tra Energica e Durisotti parta da questo grande progetto, preparato e vinto insieme. Tutte le squadre Durisotti sono mobilitate per avviare la produzione e la commercializzazione delle moto destinate alle forze dell’ordine", ha dichiarato Philippe BAUDON, CEO di Durisotti SAS