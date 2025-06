Le nostre eccellenze : "Prodotti tipici e motori, un’alleanza vincente"

Un viaggio nel tempo, un omaggio ai grandi modenesi del passato attraverso un percorso gastronomico ed un brindisi al futuro: ieri davanti alla storica Preda Ringadora di piazza Grande, ha preso vita un evento unico che celebra il connubio tra l’anima motoristica modenese e le eccellenze agroalimentari del territorio. Proprio accanto al punto ristorativo e di promozione Il gusto dei piloti di Enzo Ferrari, organizzato da Piacere Modena, è stato allestito un angolo scenografico con le insolite protagoniste di giornata: le sagome a grandezza naturale di Enzo Ferrari e dei leggendari piloti del 1930 – come Nuvolari, Barzacchini, Campari, Baconin, Arcangeli– che idealmente rivivono grazie ai disegni originali dell’artista modenese Sandra Malagoli.

Il progetto nasce proprio dal ritrovamento di un menù del 1930, risalente a una cena conviviale tra Ferrari e i piloti dell’epoca. Da qui l’idea: reinterpretare i sapori dell’ospitalità modenese in chiave contemporanea con una ristorazione ’gourmet da passeggio’. Gli studenti dell’Istituto Spallanzani hanno realizzato piatti ispirati allo street food internazionale riletti in chiave modenese, affiancati da cocktail rivisitati.

Le sagome dipinte da Sandra Malagoli, realizzate con una tecnica grafica ’seppiata’ d’epoca e dettagliate nei prodotti raffigurati con la tecnica dell’iperrealismo, sono state firmate in originale dall’artista prima di essere donate all’Autodromo al termine del festival. Un gesto simbolico accolto con entusiasmo da Livio Grassi, socio fondatore Autodromo di Modena, e dall’Amministratore Delegato Angelo Borghi, che le esporrà stabilmente nel circuito modenese.

Oggi ed alle 17:30 si svolgerà l’attivi di promozione spettacolarizzata dei prodotti Dop e Igp di Modena in collaborazione con l’assessorato all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

"Un momento importante con l’inaugurazione degli eventi organizzati da Piacere Modena in occasione del Motor Valley Fest – ha detto il presidente di Piacere Modena Enrico Corsini – Abbiamo unito in un unico evento le eccellenze più note della nostra provincia. L’apertura della settima edizione de ’il Gusto di Piacere Modena al Motor Valley Fest’ ha coinvolto molte delle istituzioni modenesi a riprova dell’interesse suscitato da questo momento di aggregazione dei Consorzi uniti per il raggiungimento di un obiettivo comune, quello della promozione e divulgazione dei prodotto Dop e IGP che rappresentano l’autentica identità del nostro territorio".