Le note della montagna che resiste

di Doriano Rabotti

Da fuori sembrano ’solo’ due giorni di festa in montagna, ma in realtà al parco Santa Giulia di Monchio nel prossimo weekend si farà politica nel senso migliore del termine. Certo, essendoci di mezzo i Modena City Ramblers e i The Gang di sicuro ci saranno i colori di una militanza precisa. Ma la parola ’resistenza’ vale doppio, in questo caso: da una parte gli ideali quasi scontati in un posto così sensibile per la storia della nostra provincia, dall’altra la vera portata umana e quotidiana di due giorni nei quali ballando e cantando la gente del nostro appennino vuole difendere la propria identità.

"Lo spopolamento della montagna è un problema storico molto sentito, nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare a combatterlo", racconta Davide ’Dudu’ Morandi, cantante dei Modena City Ramblers doppiamente coinvolto nel progetto. Come organizzatore, insieme all’associazione ’Col passo a tempo di chi sa ballare’ che organizza l’evento. E come montanaro acquisito, ovvero un sassolese che dopo il lockdown si è trasferito a Monchio, tanto che al concerto verrà a piedi. "Ero in Lussemburgo a suonare quando scoppiò la pandemia, dissi a mia moglie di portare nostro figlio a Vitriola, dai suoi genitori. E mentre le città stavano chiuse in casa, noi andavamo nel bosco e capimmo quanto fosse bello vivere qui, non solo per l’aria. Abbiamo preso una casa, ci siamo trasferiti accedendo al bando regionale per la montagna, e ne siamo felicissimi. Abbiamo l’orto, le galline, nostro figlio frequenta una multiclasse di 17 studenti di età diverse, e quando hai bisogno qui davvero tutti ti aiutano", spiega Dudu.

Sabato 10 e domenica 11 giugno tutta questa spinta identitaria e comunitaria confluirà nel parco di Santa Giulia per due giorni all’insegna della musica: il palco sarà un terrapieno naturale, chi arriverà da lontano potrà anche campeggiare, e tutti nutrirsi agli stand dei produttori locali di ciacci, crescentine, birra oltre ad ascoltare tanti artisti locali e ’forestieri’.

Il sabato si esibiranno The Skandals, Chiara Compagni, Emiliano Mazzoni, Isabuna, The Royals, Mck dei Collectin’ Sparks, Iosonomoka, Brigata Lambrusco e Alessia&Eleonora, prima dei big Modena City Ramblers (col nuovo album ’Altomare’ in uscita in questi giorni) e Punkreas. Domenica 11 prima una ’camminata resistente’, poi una rievocazione storica e la visione di due film a tema (’I miei sette padri’ con Adelmo Cervi e la regista Liviana Davi, e ’Bella Ciao per la libertà’ con Giulia Giapponesi), fino all’esibizione dei The Gang al tramonto.