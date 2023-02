Le nuove tecnologie in ambito aziendale: esperti a confronto a Unimore

Le nuove tecnologie possono influire significativamente sull’attività aziendale e sollevare importanti questioni giuridiche. È necessario valutarne attentamente le implicazioni legali in modo da adottare misure appropriate per rispettare le leggi sulla privacy e protezione dei dati, adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati e quelli dei propri clienti, rispettare le normative specifiche applicabili alle tecnologie utilizzate e comprendere le nuove forme di responsabilità legale che possono emergere.

Proprio per approfondire queste tematiche, prenderà il via domani un ciclo di incontri ’Dalla ricerca all’impresa’, promosso nell’ambito del corso di Sociologia del diritto ed elementi di informatica giuridica, tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza da Gianluigi Fioriglio, Associato di Filosofia del Diritto e Delegato al Placement lavoro

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, e l’Officina informatica su ’Diritto, Etica, Tecnologie’ istituita presso il Crid di Unimore.

"Sono molto lieto della prosecuzione di questo ciclo di seminari – afferma Fioriglio – perché rappresenta una preziosa occasione in cui discutere fondamentali profili informatico-giuridici, seguendo un approccio che va dalla teoria alla prassi".