Le offre un prestito e poi la molesta. Condannato a oltre un anno

Erano amici di vecchia data, tra i due quindi c’era anche (o si presupponeva ci fosse) un rapporto di fiducia che durava da tempo.

Per questo motivo lei, una 55enne dell’Appennino modenese, in un momento di difficoltà si era spinta a chiedergli un prestito in denaro.

A seguito di quel prestito – pare – l’amico più anziano, parliamo di un 73enne, si era aspettato qualcosa di più da quell’amicizia, arrivando, secondo le accuse, a metterle le mani addosso dopo spinte avances sessuali.

Per questo motivo l’anziano, a seguito di indagini condotte dai carabinieri, è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale e ieri in tribunale a Modena è stato condannato a oltre un anno di carcere. La pena è stata sospesa non avendo l’uomo altri precedenti. I fatti risalgono al 2021 e sarebbero avvenuti Serramazzoni, dove l’imputato risiede.

È stata la vittima a presentare denuncia, sostenendo di essere stata molestata sessualmente da quello che credeva fino ad allora un amico. ‘Palpeggiamenti’ ai quali si sarebbe sottratta, chiedendogli di smettere, per poi rivolgersi alle forze dell’ordine.

L’uomo anche davanti al giudice ha continuato a proclamarsi innocente ma ieri è stato, al termine del processo, condannato. L’uomo era finito a processo anche con l’accusa di minacce, accusa poi decaduta.

v.r.