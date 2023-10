Le opere di Gualmini esposte in Spagna

Si sta concludendo in Spagna, alle isole Canarie, la ‘Settimana della cultura italiana’ e tra i rappresentanti della nostra nazione vi è la pittrice Franca Gualmini (nativa di Pavullo, e residente a Polinago). Sono 5 le sue opere esposte alla mostra ‘La cultura è patrimonio di tutti - Viviamola insieme’ , a Lanzarote, inaugurata alla presenza di autorità spagnole e dell’Ambasciata italiana in Spagna ed organizzata dalla Società Dante Alighieri. ‘E’ stato un onore partecipare all’iniziativa -ha detto Franca- che ha presentato tantissime eccellenze italiane dell’arte e della cultura, da far conoscere ed apprezzare sempre più nel mondo.’ Franca Gualmini non è solo apprezzata pittrice ma anche poetessa e scrittrice: è autrice di ‘Storielle d’Appennino’ e delle recenti ‘Nuove storielle d’Appennino’ Edito da Adelmo Iaccheri (La Sorgente) il secondo volume è nato sul successo del primo, con altre 37 storie di vite e vicende realmente accadute di personaggi vissuti in vari paesi dell’Appennino. Voci dal passato per raccontare una particolare leggenda e alcune storie vere, dedicato alla vita dei nonni e bisnonni del Frignano. Molti i dipinti inediti della Gualmini sono contenuti nel libro.

g.p.