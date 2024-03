Le opere di Orsini, scolpendo alberi in mezzo alla natura

Sul nostro Appennino esistono opere d’arte realizzate in luoghi impensabili in mezzo alla natura a più sconosciuti. Esiste un itinerario nel bosco arricchito ora dalle sculture in legno di Gionata Orsini, il fananese che scolpisce volti. Lungo il sentiero dei Mercanti, il vecchio anello per lo sci di fondo, ora si possono ammirare un’aquila reale, uno scoiattolo, un gufo e un picchio. Sono opere realizzate da Gionata Orsini scolpendo alberi che dovevano essere abbattuti o spezzati dal maltempo che ora hanno una nuova vita e destato curiosità.