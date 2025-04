Le opere di Sgroi in mostra nella ’sua’ Savignano

Nella ’sua’ Savignano fanno bella mostra di sé alcune sue grandi opere, a cominciare da ’Libera’, il monumento che si trova nella centralissima Piazza Falcone (foto) e che è dedicato alla lotta contro le mafie. O, ancora, in zona scuole elementari, l’omaggio ad Antonio Gramsci. Ora, contraddicendo in toto il celebre proverbio ’Nemo propheta in patria’, ancora Savignano gli dedicherà una personale nel borgo medievale, dove lo scultore Antonio Sgroi si racconterà attraverso una ’verticale’ delle sue opere, dai bozzetti giovanili fino a produzioni più mature. L’appuntamento con l’inaugurazione è sabato alle 17 negli spazi dell’ex biblioteca comunale, assieme naturalmente allo stesso Sgroi che si racconterà a tutti i presenti. Vista la particolare importanza dell’evento – è la prima volta di una mostra così prestigiosa al borgo medievale, per un artista che vanta anche la partecipazione alla Biennale di Venezia – l’esposizione rimarrà poi visitabile fino al 31 ottobre, nelle giornate di mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ci sarà appunto tanto, tantissimo, in questa mostra dell’artista savignanese, laureatosi all’Accademia delle Belle Arti con una tesi su un altro grande modenese del passato, come fu Antonio Begarelli. "Quando ero bambino – spiega Sgroi – mi ispiravo ai grandi artisti dell’antichità. In esposizione ho portato in prevalenza diversi miei lavori dell’infanzia, da figure femminili, a paesaggi di fantasia, fino a un disegno ispirato alla sacra Sindone, realizzato mentre guardavo i cartoni animati sdraiato sul pavimento. Si può senz’altro dire che la mia mostra a Savignano sarà pressoché un’antologica, perché ci saranno diversi pezzi esposti assai datati, in quanto in seguito ho lavorato prevalentemente su committenza e queste opere, per ovvi motivi, non mi vengono prestate". L’assessore al Turismo e Cultura, Mauro Rinaldi, ha commentato: "Si tratta di mostra voluta dall’Amministrazione e dall’Assessorato alla cultura, da Proloco Savignano e dall’associazione Borgo Castello Odv per omaggiare uno scultore che per Savignano rappresenta tanto. Credo sia uno dei pochi ancora in attività che ha trovato nel marmo la sua consacrazione. Savignano ha sue opere permanenti che rappresentano l’anima e i valori della nostra comunità". L’inaugurazione della mostra sarà preceduta, alle 15, da una camminata che partirà da Piazza Falcone e si snoderà lungo il paese, dove l’artista illustrerà ai partecipanti alcune sue opere.

Marco Pederzoli