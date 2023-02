Le opposizioni: "Coop, progetto incagliato per colpa della giunta"

All’indomani delle dichiarazioni "a 360 gradi" rilasciate al Carlino dall’assessore al bilancio, Mauro Smeraldi, riguardanti i fondi Pnrr in arrivo per le scuole di Vignola (6,5 milioni) e i sospetti che qualcuno stia mettendo i bastoni tra le ruote sul progetto della nuova Coop, non si sono fatte attendere le reazioni. Tra i primi a sottolineare che, dal loro punto di vista, c’è qualcosa che non va, sono i gruppi di opposizione in consiglio comunale (Vignola per Tutti, Lega, FdI), che tramite il consigliere Angelo Pasini (foto) rilevano: "Sono stravaganti le dichiarazioni di quello che possiamo definire ’l’eco della Giunta’, ovvero l’assessore Smeraldi, il quale denuncia il sabotaggio del progetto di Coop Alleanza 3.0 da parte dei tecnici di Provincia e Regione. Quando dice ’Riscontro piuttosto molto discutibili paletti tecnici da parte di Provincia e Regione, forse ispirati da qualche politico …’ è per noi imbarazzante! La Giunta prima spreca e poi piange, non si assume alcuna responsabilità e la colpa è sempre di altri. Leggiamo inoltre che servono soldi per i progetti per le scuole Muratori e Moro perché il Pnrr non copre l’intera somma necessaria. Ma il Pnrr copre il 100% degli importi progettuali, per cui qualcosa non ha funzionato su Vignola. Il progetto del nuovo ipermercato Coop è incagliato perché, allo stato attuale, non è conforme ai criteri del Poic (piano operativo per gli insediamenti commerciali) provinciale, e neanche alle direttive regionali. La sindaca a giugno 2022 ha prima tentato di gestire il tutto ’in casa’ con la sola variante al Prg, fino a quando è poi intervenuta la Provincia indicando il grave errore nel procedimento avviato, senza considerare l’obbligatorietà della variante territoriale al Poic a cui tutti devono conformarsi".

m.ped.