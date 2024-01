Le opposizioni vanno all’attacco:: "Situazione ormai fuori controllo"

"Dal diniego a consegnare il portafoglio, alle coltellate. In un attimo: non c’è scappato il morto per miracolo stavolta – sottolienano Caterina Bedostri (nella foto) e Mario Mirabelli di Lega Modena – Questa è la tragica fotografia di Modena, in questo caso della zona della stazione delle corriere, una terra di nessuno, frequentata da migliaia di persone e per questo dovrebbe essere garantita la sicurezza in modo prioritario. Un altro episodio dunque su cui, nonostante il clamore è calato il silenzio: ’Signor sindaco, scusi, ma non avete nulla da dire? Come pensate di risolverla? Provvedimenti in merito, ne abbiamo?’. Non lo chiediamo solamente noi, ma una città inter perché qui, la situazione a forza di contemplarla per anni non è più solo grave, ma è di fatto scappata completamente di mano".

"Il caso dell’ accoltellamento è estremamente grave e preoccupante e ancora una volta ci pone di fronte all’emergenza della violenza giovanile – dice Massimo Bonora dei Cinquestelle – un fenomeno in crescita che più volte abbiamo denunciato scontrandoci anche con il disinteresse del Governo che si è rifiutato di disporre l’elevazione in fascia A della questura di Modena, come da noi richiesto. Dagli atti di violenza all’istituto Corni, all’omicidio del minore non accompagnato al Parco Novi Sad, passando per le innumerevoli aggressioni in città fino all’ultima di ieri, vicende che ci lasciano sgomenti e di fronte a cui non possiamo restare fermi. È evidente che la repressione penale da sola non basti, serve anche un piano sulla prevenzione attraverso investimenti nella scuola che contrastino la dispersione scolastica e la povertà educativa, veri e propri serbatoi per la criminalità".

Per Antonio Platis di Forza Italia sono "scene da Far West inaccettabili. Modena deve essere ripulita e messa in sicurezza. Non si può rischiare la vita per andare a scuola. Questa volta, purtroppo, il rifiuto da parte del giovane di consegnare il portafogli ha portato ad una violenta reazione dell’aggressore, culminata con l’accoltellamento. È necessario intervenire con fermezza per ripulire la città. Gli anni di lassismo di questa sinistra sui temi sicurezza e immigrazione hanno un peso evidente".

"Mentre a Modena continuano gli episodi di violenza e le problematiche in tema di sicurezza, Muzzarelli inaugura presidi che poi devono chiudere per lavori mai eseguiti, consegnando alla città la perfetta fotografia di come la sinistra in questi anni abbia gestito il problema, ovvero facendo solo propaganda continuando a prendere in giro i modenesi", attacca Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "L’episodio dell’accoltellamento non può non essere tenuto in considerazione come monito sulla mutazione della micro criminalità e degli episodi di aggressioni in città".