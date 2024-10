Le origini della città nella ’Cronica’. Il testo storico arriva al museo

Sarà presentata domani, alle 16.30, al Museo diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio (corso Fanti 44), l’edizione critica della ‘Cronica di Carpi’ di Gasparo Pozzuoli, a cura del direttore del Museo, Andrea Beltrami, e dell’archivista Mauro Giubertoni. Oltre ai curatori, interverrà Alberto Melloni, docente di storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia. Quest’anno ricorre il 400° anniversario dalla redazione della ‘Cronica’, ossia la prima delle cronache carpigiane giunta sino a noi, anche se in copia ottocentesca, un manoscritto conservato in Archivio comunale di Carpi, con notizie di prima mano perché direttamente vissute e commentate dal compilatore. "Il testo – spiega Andrea Beltrami - restituisce una interessante descrizione di Carpi, di personaggi, monumenti ed eventi dalle origini fino alla fine del XVII secolo. Contiene, poi, numerosissime informazioni che vanno oltre le mura della città e dimostrano come l’autore conoscesse il suo tempo e frequentasse gli storici più famosi dell’epoca. Emerge anche, dagli studi fatti, la figura di Pozzuoli quale cronista e autore, erudito e studioso, attento agli eventi a lui contemporanei con uno sguardo aperto al mondo circostante". L’edizione critica di Beltrami e Giubertoni si struttura in due volumi: uno introduttivo con la vita dell’autore, la descrizione della Carpi del primo Seicento, la genesi e il percorso del manoscritto dall’origine fino ai nostri giorni; l’altro con la trascrizione della ‘Cronica’ corredata di note esplicative.