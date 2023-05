Le palestre della memoria Musica e arte per il benessere degli anziani e dei disabili

di Sofia Silingardi

Musica e arte per il benessere delle comunità: così nasce la collaborazione fra l’Ausl e la Fondazione Teatro Comunale di Modena. Una convenzione che prende il via nell’ambito del progetto provinciale ‘Palestre della memoria’ dedicato alle persone anziane, con una serie di attività nei prossimi anni nel segno dell’inclusività. Con protagonisti teatro e musica, lo scopo è quello di migliorare il benessere fisico e mentale delle persone di ogni età. La collaborazione è stata presentata ieri nella Parrocchia San Pio X, in occasione di una delle iniziative, ’Pagine d’arpa - Musiche per la mente’, che prevede il coinvolgimento di alcuni musicisti che dialogano sia con le note che con le parole insieme ai partecipanti, suonando uno degli strumenti più antichi, capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione di benessere. Il protocollo tra Teatro Comunale e Ausl nell’ambito delle attività legate alla promozione della salute prevede inoltre il rafforzamento di azioni già in essere e l’avvio di nuove iniziative per assicurare la disponibilità e l’accessibilità dei programmi artistici all’interno della comunità, facilitando l’avvicinamento del pubblico ai concerti, all’opera e al balletto con percorsi rivolti ai giovani delle scuole e all’interno delle strutture sanitarie. Sono 15 le Palestre della Memoria attive in tutta la provincia nei vari Distretti sanitari, con nuove aperture previste a Pavullo, Vignola, Sassuolo, Carpi, Mirandola e Finale Emilia. La sinergia tra Ausl e Teatro Comunale hai già prodotto iniziative come la partecipazione di caregiver e professionisti sanitari alle prove degli spettacoli, l’invito degli ospiti delle residenze per anziani ai concerti, l’accessibilità inclusiva alle opere per persone non udenti e non vedenti in collaborazione con Associazione Accessibilità, lingue e inclusione di Macerata e la possibilità di assistere agli spettacoli per ragazzi di famiglie in situazione di bisogno seguite dal Comune di Modena. "Oggi – afferma Massimo Brunetti, responsabile della comunicazione e promozione della salute dell’Ausl – siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione perché la bellezza, la cultura, la musica e il teatro sono elementi fondamentali per il benessere delle persone e delle comunità. Ci impegneremo sempre di più affinché tutte le istituzioni pubbliche e private investano con ancora maggiore interesse in iniziative e progettualità di questo tipo". Alla presentazione erano presenti anche Aldo Sisillo, Direttore della Fondazione Teatro Comunale, Chiara Galli, neuropsicologa e responsabile del progetto, e Giuliana Bulgarelli, vice presidente dell’associazione G.P.Vecchi e referente del progetto. "La Fondazione Teatro Comunale – dichiara Aldo Sisillo – è da molti anni impegnata sui temi dell’inclusività. Ora con questo nuovo progetto possiamo raggiungere una fascia di pubblico che difficilmente potrà accedere alla sala teatrale e, direttamente nelle cosiddette Palestre della Memoria, donare le emozioni che soltanto la musica può creare. Le bravissime arpiste, coordinate da Davide Burani, propongono ai partecipanti agli incontri momenti musicali durante i quali raccontano anche elementi salienti del loro percorso artistico e introducono i brani, consentendo un viaggio musicale, ma soprattutto emozionale".