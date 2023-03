Le panchine rinate con i volontari Un atto d’amore

Si può volere bene alla propria città in molti modi. Ermanno, Franco, Abele e una trentina di volontari del ‘Gruppo Panchine Verdi degli Orti di Sant’Agnese’, manifestano il loro amore per la città, ripristinando le panchine di Modena, deteriorate dagli anni e dalle intemperie e non di rado oggetto di vandalismi, di concerto con il ‘Gruppo Pulizia Parchi’, che si dedica invece a tenere pulite le aree verdi. Una vera e propria task force, principalmente costituita da anziani in pensione, che smontano, levigano, verniciano, sostituiscono, restaurano, all’interno di un laboratorio che i primi tempi era fatto con attrezzi che si portavano da casa e oggi è decisamente professionale. Dedicarsi agli altri è qualcosa che abbiamo dentro e può e deve trovare il modo di esprimersi, ognuno mettendo a disposizione le proprie capacità, come è accaduto a queste persone quando hanno iniziato nel 2012. E se in qualche parco cittadino ci capita di vedere una panchina inagibile, circondata da un nastro di sicurezza, state certi che loro sono in azione, ricomparirà dopo qualche giorno come se fosse nuova, attraverso un silenzioso lavoro che non appare e in oltre dieci anni ha rimesso a nuovo oltre 2000 panchine. Le 150 che adornano i Giardini Ducali, quelle dei parchi Resistenza, Repubblica, Fiori Recisi, Villa Ombrosa, ma anche le panchine della ciclabile alle spalle dell’Esselunga, la staccionata che corre accanto alla ciclabile di Via Gherbella; insieme alle cassette rosse portalibri, che richiamano al tema della violenza sulle donne. Un’attività che si rivolge anche alle scuole del territorio per sensibilizzare i bambini con progetti di educazione ambientale e visite al laboratorio dove vengono restaurate le panchine, insieme a iniziative e cene di autofinanziamento organizzate dagli stessi volontari. Qualcuno lo chiama senso civico ma è qualcosa di più, è privarci di un po’ del nostro tempo libero per prenderci cura degli altri, un modo come un altro per dare una mano e per fare Modena più bella.

Luca Bonacini