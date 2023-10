Le Passioni riprendono vita ’Le Maddalene’ per festeggiare il teatro restituito alla città

Brilla nel foyer la parola "Passioni". E non è soltanto un’installazione artistica e di design, un’elegante scritta al led: è soprattutto il segno, il simbolo di una luce che si è (finalmente) riaccesa. Con grande e profonda emozione, tanti modenesi hanno preso parte alla serata inaugurale della sala piccola del Nuovo Teatro delle Passioni, uno dei punti chiave della rigenerazione dell’area Ex Amcm, oggi Parco della Creatività. Un luogo ritrovato, uno spazio per la parola e il pensiero.

E proprio di poesia, di musica e di arte si è ‘vestita’ la serata del debutto: Valter Malosti, direttore di Emilia Romagna Teatro, è andato in scena con le "Maddalene", un viaggio lungo più di sei secoli di storia, da Giotto a Bacon, attraverso le opere di tanti artisti che hanno ‘immaginato’ la figura della prima discepola di Cristo e i versi di Giovanni Testori che l’hanno raccontata. Sullo schermo le immagini di una miriade di capolavori, il "Noli me tangere" dagli affreschi della Cappella degli Scrovegni, la "Deposizione Borghese" di Raffaello, la Maddalena di Donatello salvata dall’alluvione di Firenze del 1966 e quella di spalle, a braccia aperte, ammantata di rosso, nella Crocifissione di Masaccio. E nelle parole i sentimenti più veri, dolore, redenzione, attesa e – sì – amore, che Testori seppe distillare nella lingua dei suoi versi forti e tesi. Valter Malosti ce li ha restituiti con un’interpretazione intensa e partecipe, accompagnata e sottolineata dalle suite composte da Carlo Boccadoro ed eseguite dal vivo dal talentuoso violoncellista Lamberto Curtoni, anch’egli felicissimo per aver potuto ‘tenere a battesimo’ il nuovo teatro. Il recital è stato salutato da lunghi applausi e verrà replicato ancora oggi pomeriggio alle 18. Soltanto un giorno di pausa e da martedì stessa ribalta sarà tutta per Anna Della Rosa, protagonista di "Erodiàs" e "Mater Strangosciàs", due dei Lai di Testori, nell’interpretazione che le è stata affidata dal grande Sandro Lombardi: entrambi erano presenti alla serata inaugurale.

Al termine dello spettacolo, non poteva mancare un brindisi festoso per sottolineare l’importanza del momento.

"In questa giornata abbiamo scritto una pagina di storia della nostra città – ha detto a questo proposito il primo cittadino Gian Carlo Muzzarelli –. Il nostro impegno continuerà per offrire a Modena e a tutti i cittadini modenesi altri spazi dedicati alla cultura. Con i festival portiamo la cultura nelle piazze, ma noi vogliamo continuare a proporre momenti di incontro e di confronto anche ‘dentro’ la città, in tanti luoghi come questo". Anche perché – ha aggiunto il sindaco – la cultura tiene unita la comunità, "e in questi momentiparticolarmente difficili ci aiuta ancora di più stare insieme, e sicuramente ne abbiamo bisogno".

Ora il teatro è affidato alla cura di Emilia Romagna Teatro, "e sicuramente Valter Malosti saprà offrirci da par suo nuove opportunità, nuove energie e nuove passioni", ha concluso Muzzarelli.

Da parte sua, l’assessore alla cultura del Comune di Modena Andrea Bortolomasi ha voluto appunto ringraziare tutta la struttura di Ert per il lavoro svolto e per tutto quello che verrà: "Tanti uomini e tante donne che si impegnano e creano le condizioni per far sì che Emilia Romagna Teatro, primo teatro nazionale, rappresenti un orgoglio per Modena e un riferimento certo per l’Italia".