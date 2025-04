"Le persone affette da autismo grave non hanno autonomia"

"Un ragazzo con autismo grave non ha alcuna autonomia. Non sono tante le persone di 48 anni con una diagnosi: fino a poco tempo fa la sfera i disturbi dello spettro autistico rappresentavano un mondo sommerso. Quello che oggi la persona con autismo segue è un percorso per l’acquisizione di autonomie ma le famiglie risultano l’unico punto di riferimento fondamentale di questi ragazzi". A spiegarlo è Marcella Vaccari, educatrice di ragazzi con disabilità cognitivo relazionale. "Un genitore ha una predisposizione biologica alla cura, all’accudimento e questa cura, di solito lascia spazio alla crescita della persona che acquisisce autonomie e il genitore pian piano si ritira in ruoli meno ‘materiali’. Nella vita di una persona con autismo questo processo evolutivo avviene con tempi molto diversi, con tappe molto diverse. Infatti – spiega - il problema dell’autistico è la grande rigidità, la mancanza di comprensione: parliamo di persone che fanno fatica a cambiare una routine e, ad esempio, il ricovero di un genitore risulta per loro una situazione molto difficile da gestire. Al contempo il genitore sente il peso di non essere sostituibile: questo è il punto. Ci sono però tante sfaccettature nelle vite di queste persone e generalizzare non è bello ma ciò che mi lascia ‘distrutta’ è il pensiero di quanto quest’uomo abbia ‘accusato’ la solitudine: se si arriva a compiere un gesto del genere è perchè si pensa di non avere altre soluzioni. Serve una rete di sostegno, come quella dell’equilibrista che quando cadi ti può sostenere".