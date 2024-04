’Le piastrelle da piccole’, così nacque la ceramica

Una mostra per raccontare gli albori della produzione industriale nel distretto ceramico. Si intitola ‘Le piastrelle da piccole. 1889-1939’, verrà inaugurata il 20 aprile presso il Castello di Spezzano ed è stata presentata ieri presso Confindustria Ceramica, che ha collaborato insieme ad Acimac e Società Ceramica Italiana alla realizzazione di questo evento voluto dal Comune di Fiorano e dal Museo della Ceramica con il sostegno di Marazzi Group e Marca Corona. "La domanda è quando, con quali forze e con quali uomini – ha detto la Direttrice del Museo della Ceramica Stefani Spaggiari – è cominciato il distretto ceramico" e la risposta provano a darla, appunto, ‘le piastrelle da piccole’. Quanto avvenuto nei primi decenni di vita dell’industria ceramica, hanno spiegato i curatori, tra i quali ci sono Francesco Genitoni e Vincenzo Vandelli, "non è mai stato approfondito: si è creato così un ‘vuoto’ che sembra avere autorizzato molti a pensare che le piastrelle abbiano cominciate ad essere prodotte in grande quantità tra gli anni ’50 e ’60, invece…". Invece il periodo che racconta la mostra abbraccia un mezzo secolo ignoto ai più, con il 1889 assunto come data di nascita ideale della produzione industriale di piastrelle sassolesi che proprio in quell’anno ‘debuttarono’ all’Esposizione del Museo Artistico Industria di Roma con una collezione di ‘maioliche pressate a secco’. Di questo e dei passi successivi darà conto la mostra, "prima operazione di messa a valore – ha detto ancora Spaggiari – della Collezione Medici, un patrimonio di oltre 7mila pezzi che documenta l’evoluzione della produzione ceramica nel territorio modenese e reggiano ed è stato donato al Comune di Fiorano dai familiari di Antonio Medici, collezionista scomparso nel 2021".

In mostra ci sono un centinaio di ‘pezzi’ rappresentativi di una storia scritta, allora, da aziende storiche come la Fabbrica Rubbiani, la Ceramica Carani &Giglioli, Marca Corona, Saime, Saces e altre, e da famiglie – Carani, Bertoli, Rizzi, Bertoli, Rubbiani – e ‘pionieri – Filippo Marazzi, Guido Siliprandi, Antonino Dal Borgo - che hanno legato la loro storia agli albori dell’industria ceramica, la cui evoluzione tra XX e XXI secolo ha riscritto il destino di queste due sponde del Secchia che oggi conosciamo come distretto ceramico, facendone un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. "Non è solo un’esplorazione della storia dell’industria ceramica, ma – ha detto il Sindaco di Fiorano Francesco Tosi – anche un’opportunità per interrogarci sulle trasformazioni sociali ed economiche che hanno plasmato il nostro territorio nei suoi primi anni di sviluppo industriale".

