Le Pigotte dell’Unicef per i bimbi malnutriti

Le Pigotte dell’Unicef sono tornate in degenza pediatrica. Una tradizione Unicef ormai pluriennale, nella settimana della Festa della Mamma, nello spirito della ’Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine’ adottata dall’Assemblea Generale Onu nel 1989 e ratificata in ben 196 Stati. La consegna è avvenuta ieri nell’atrio della Pediatria del Policlinico. La delegazione di Unicef era composta da Carla Ferri e Fiorella Balli, e Benedetta Petocchi fra le volontarie. Ad accogliere la delegazione Pier Luca Ceccarelli, direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria, Anna Rita Di Biase, Giovanni Palazzi e Maria Cifuni. "La Pigotta – ha spiegato Fiorella Balli – non è solo un gioco, rappresenta anche un mezzo per sostenere la lotta alla violenza, alle malattie e il superamento delle discriminazioni dei bambini; Quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto da Unicef per i bambini malnutriti".

"Le Pigotte dell’Unicef sono una bellissima tradizione – hanno ringraziato Ceccarelli e Iughetti – che ogni anno accogliamo con piacere qui in degenza pediatrica perché fanno felici i nostri bambini. Le Pigotte, inoltre, creano un ponte verso l’esterno che ci consente non solo di aiutare i bambini meno fortunati ma anche di accendere i riflettori sui gravi problemi dell’infanzia nel mondo".

Il numero di bambini morti a livello globale prima del loro 5° compleanno è sceso a 4,8 milioni nel 2023, mentre le nascite di bambini morti hanno subito un modesto calo, rimanendo comunque intorno a 1,9 milioni, secondo due nuovi rapporti pubblicati oggi dal Gruppo inter-agenzie delle Nazioni Unite per la stima della mortalità dei bambini. Dal 2000, le morti dei bambini sono diminuite di oltre la metà e i nati morti di oltre un terzo, grazie a investimenti continuativi per la sopravvivenza infantile in tutto il mondo.