"Le protezioni siano aumentate"

"Un altro episodio terribile – le parole del sindacalista Alfonso De Gregorio, sindacalista Filt Cgil Modena (in foto) – a seguito di quello che già si è verificato la settimana scorsa. Purtroppo nel deposito sono presenti delle recinzioni basse, facili da scavalcare o da tagliare, e anche per questo chiediamo più protezioni: le telecamere non bastano. Bisogna intervenire quanto prima per evitare che questi episodio si ripetano".

"Chi attacca gli autobus sta solo colpendo queste persone, in un modo vigliacco – spiega Maurizio Denitto, leader della Fit Cisl modenese –. Occorre, però, che l’azienda si dia una mossa e protegga il deposito, da anni completamente privo di vigilanza e di un capillare sistema di videosorveglianza, anche perimetrale".