Le radici e la Storia La lezione di Andreolli

A dieci anni dalla scomparsa, il Gruppo Studi Bassa Modenese rende omaggio al professor Bruno Andreolli, docente di Storia medievale all’Università di Bologna e intellettuale poliedrico e dal forte senso civico: sabato alle 10 a Mirandola, presso Palazzo Vischi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio in piazza Matteotti, verrà presentato un volume realizzato in sua memoria, ’Storie e microstorie dal Medioevo all’Età moderna. Studi in ricordo di Bruno Andreolli’.

"Il professor Andreolli era figura di altissimo valore intellettuale che sapeva affiancare il ruolo di docente alla passione per la musica e per la ricerca storica – spiegano i responsabili del Gruppo Studi –. Ha collaborato con istituti di ricerca e associazioni culturali del territorio e ha voluto mettersi al servizio della comunità mirandolese come assessore".

Al volume hanno collaborato tanti dei colleghi e degli amici che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui, per un viaggio nella storia medievale e moderna sulle orme delle tematiche tanto care ad Andreolli, a cura di Pierpaolo Bonacini, Mauro Calzolari, Francesca Foroni e Gian Luca Tusini. I contributi spaziano dal ruolo e l’immagine femminile ai paesaggi e agli spazi rurali, dalla scrittura della storia e della cultura ai rapporti giuridici e alla patrimonialità rurale. Uno sguardo particolare viene dedicato a Mirandola e più in generale alla Bassa modenese e a Bruno stesso, addentrandoci ’nell’officina del medievista’.

Il volume è stato finanziato dal Comune di Mirandola, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, dal Comitato Sala Trionfini, dagli Amici della Consulta del volontariato, dall’Università della libera età Bruno Andreolli, da La Nostra Mirandola e da Cpl Concordia. Fra i patrocinii anche quello del Ministero della Cultura, della Regione e degli atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Verona e Trento.

s.m.