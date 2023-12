Le ragazze degli Scomed superano Ferrara in campionato

Dopo il prologo con i gironi di qualificazione della Coppa Italia, è iniziato domenica il campionato femminile di hockey inline, a cui gli Scomed Bomporto partecipano per la seconda stagione consecutiva: se la Coppa sembrava non far presagire nulla di buono, per la pur giovanissima compagine gialloblù, alla prima giornata di campionato è arrivata quella agognata prima vittoria, che rappresenta a tutti gli effetti un traguardo storico per le otto ruote in linea al femminile. Anche quest’anno il torneo riservato alle ragazze, che diversamente possono partecipare anche al torneo maschile, è stato organizzato con un triplo girone all’italiana per le sei formazioni che si sono iscritte, con Ferrara al posto di Bari, da disputarsi in concentramenti, in modo da ridurre costi e problematiche logistiche. Il primo concentramento era previsto proprio sulla pista di Via Verdi a Bomporto, e le Scomed avrebbero esordito contro Ferrara, da cui in Coppa Italia avevano perso 8-2: le gialloblù sono entrate in campo concentrate e affiatate, e con una prestazione super del portiere Simona Grosso, riuscivano a portare a casa una bella vittoria per 2-0. Peccato che, nella successiva gara contro le vicecampionesse d’Italia del Civitavecchia, le Scomed non siano riuscite a ripetersi, cedendo per di misura per 4-2, anche grazie all’ottima prova della nuova arrivata, la spagnola Clara Castello’: ora tutte in vacanza, con il campionato femminile che tornerà a metà gennaio.

r. c.