Le ragazze del Penta lottano e illudono . L’Onda Blu Formigine strappa il pari al Riccione

Risultati di tutti i tipi, per le squadre impegnate nel week end della pallanuoto: ferma la serie C, che riprenderà sabato con la coppia Penta Modena e Coopernuoto Carpi già in fuga, spazio ai campionati minori, con la Promozione maschile, e la B femminile, che ha visto l’esordio casalingo delle ragazze del Penta (foto). Impegnate contro il Vela Ancona, le giovani di Gavioli hanno giocato una buona partita: sempre all’inseguimento, solo nell’ultima frazione hanno provato a ridurre il distacco grazie alle quattro reti di Sciacca ed alle tre di Bergonzi. In Promozione esordio per l’Onda Blu Formigine, che strappa il pari al Riccione con una rete all’ultimo minuto, con un uomo di movimento al posto del portiere, che segna la rete decisiva. Bene anche la seconda squadra del Penta che vince a Parma.

Pallanuoto Promozione, 2^G.: Coop Parma – Penta Modena 7-9.

Recupero: Onda Blu Formigine – Pol. Riccione 9-0.

Classifica: 2000 Service Bologna (2) punti 6, Riccione (3) 4, Romagna FO (1) e Penta Modena (2) 3, Onda Blu (1) 1, Coopernuoto (1) e Coop Parma (2) 0.

Pallanuoto b femm., anticipo: Penta Modena – Vela Ancona 8-10 (2-3 1-2 2-3 3-2).