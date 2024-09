Le ragazze della Meridiana conquistano lo scudetto a squadre

Continua a dominare in Italia il Club la Meridiana del direttore tecnico Alessandro Arginelli, che dopo i tre titoli individuali conquistati a Bari agli Italiani Under 11 femminili si è cucito sul petto anche lo scudetto a squadre Under 12, vinto sulla terra battuta dello Sporting Club Milano 2 di Segrate. Carlotta Arginelli e Sofia Foggia, con Amelia Campedelli Zamboni a completare la squadra, hanno lasciato le briciole alle rivali, a cominciare dal successo nei quarti sul Plebiscito Padova per 2-0 firmato dal 6-3 3-6 6-3 di Sofia contro Antonia Bondoc e il doppio 6-0 di Carlotta su Sofia Furlan. In semifinale le ragazze modenesi hanno sofferto un po’ di più per battere le siciliane della Monte Kà Tira San Gregorio di Catania piegate 2-1 al doppio di spareggio (7-6 6-0) dopo che Sofia aveva ceduto 6-1 6-3 di fronte a Olivia Conticello e Carlotta aveva piegato 6-3 6-1 Arianna Nicolosi conquistando il prezioso 1-1 parziale che ha rimandato tutto all’ultima sfida. Anche nella finale è stato decisivo il doppio nel 2-1 ai danni delle liguri del Santa Margherita Ligure: come nella semifinale, le modenesi si sono imposte 7-6 6-4 dopo il successo 6-3 6-0 di Carlotta su Benedetta Amigo e la sconfitta 6-3 6-2 di Sofia di fronte a Ludovica De Matteis. Un’altra gemma per le due talentuose modenese che essendo al primo anno da Under 12 potranno difendere il titolo anche nel 2025.

d. s.