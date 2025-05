Le reazioni dei sindacati. Fiom cauta: "La coperta è comunque corta"

Sindacati tutto sommato soddisfatti per lo spostamento della produzione di Gran Cabrio e Gran Turismo della Maserati a Modena. Anche se la Fiom, a livello nazionale, sottolinea i pericoli per l’occupazione a Torino Mirafiori, dove le due auto sono attualmente assemblate.

"Una notizia che non può che essere colta positivamente dai lavoratori modenesi – dice Stefania Ferrari, segretaria Fiom Cgil Modena – che sono in cassa integrazione ormai da tanti mesi e hanno bisogno di ricominciare a lavorare e prendere stipendi pieni. Già a partire dal mese di ottobre si sposterà la produzione a Modena e auspichiamo possa determinare da subito il rientro di tutti i lavoratori. Questa notizia però – sottolinea – non elimina le preoccupazioni sempre espresse dalla Fiom Cgil sul futuro di Maserati. Da un lato, si tratta di un trasferimento di produzione che temiamo rischi di mettere in difficoltà ulteriore i lavoratori torinesi. Dall’altro, non concede prospettive a lungo termine. E’ come tirare una coperta troppo corta. Non ci sono all’orizzonte nuovi modelli che possano dare un futuro al marchio Maserati. Il trasferimento di Gran Cabrio e Gran Turismo darà sicuramente respiro ai lavoratori e alle lavoratrici modenesi, ma l’obiettivo di costruire a Modena il nuovo polo del lusso deve essere accompagnato anche da investimenti di prospettiva. Servono nuovi modelli per garantire il futuro dello stabilimento modenese e di tutti i lavoratori del Tridente".

"Finalmente una buona notizia – spiega Alessandro Bonfatti, leader di Fim Cisl Emilia Centrale – Il trasferimento della produzione sportiva da Mirafiori a Modena può comportare la necessità di richiamare full time l’intera forza lavoro, con un assorbimento graduale che procederà a tappe spedite. Attualmente circa 180 addetti sono interessati dal contratto di solidarietà, ammortizzatore che è stato utilizzato fin qui in modo diffuso, con pesanti riduzioni stipendiali".

Positiva anche la reazione della Uilm: "Lo spostamento a Modena dell’assemblaggio delle sportive Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio è una buona notizia in sé, poiché contribuirà alla saturazione dei 180 lavoratori addetti alla officina, nonché un segnale positivo per il futuro. Chiediamo ulteriori azioni, che restituiscano alla fabbrica emiliana il ruolo di polo di eccellenza dei modelli di lusso del Tridente – dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm e responsabile del settore auto, e Alberto Zanetti, segretario generale della Uilm di Modena – Dei circa 750 dipendenti di Maserati a Modena, oltre 550 sono attualmente impiegati nelle funzioni di direzione e di ricerca, mentre 200 sono addetti all’officina e pesantemente colpiti dalla cassa integrazione, poiché impegnati solo nella produzione della vettura di nicchia MC20.

La aggiunta delle vetture Gti e Gts concorrerà ad alleviare e superare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, ma soprattutto chiediamo che rappresenti un primo passo per il meritato rilancio della storica fabbrica emiliana, che vanta preziose competenze e una tradizione prestigiosa di culla del Tridente".