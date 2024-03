Le reazioni nel partito: "Vive la politica con passione, possiamo capire il suo gesto. E Piergiulio sarà il capolista"

Ieri lo sfogo pubblico del mancato candidato sindaco Piergiulio Giacobazzi, che ha esternato tutta la sua amarezza per un sacrificio che lo ha visto dover cedere il passo in sede locale quale candidato del centrodestra a Luca Negrini e, in sede nazionale, al collega civico avvocato Giovanni Tarquini, che sarà candidato a Reggio Emilia col sostegno di Forza Italia e Lega.

Da queste decisioni Giacobazzi, da poco chiamato ad assumere il ruolo di coordinatore provinciale degli azzurri modenesi, ha tratto le somme, annunciando le proprie dimissioni: lascerà l’incarico di coordinatore provinciale, ma continuerà la sua militanza in Forza Italia e come capogruppo in consiglio comunale. Può così tirare un piccolo sospiro di sollievo il partito modenese e, in primis, il plenipotenziario locale Antonio Platis.

Platis, cosa pensa del gesto di Giacobazzi?

"Chi vive la politica con passione lo comprende. E’ un momento delicato, come ne capitano tanti a militare nella prima linea del fronte politico, rinnoviamo pertanto, incondizionatamente, stima e fiducia a Piergiulio. Personalmente, e con la coordinatrice Valentina Castaldini, nutriamo per lui grande rispetto e alta considerazione, così come tantissimi consiglieri, dirigenti provinciali ed esponenti nazionali consapevoli del suo valore".

Lui ha indirizzato una denuncia molto specifica sugli accordi nel centrodestra che riguardano Modena. Condivide il giudizio che FI sia sottorappresentata?

"Ci sono le sedi ed i luoghi opportuni per fare tutte le valutazioni del caso. Oggi siamo in campagna elettorale e dobbiamo offrire ai modenesi un’opportunità per evitare di finire sotto il caravanserraglio delle sinistre che pur di vincere hanno messo assieme tutto ed il suo contrario. Aggiungo che è evidente come Forza Italia possa partire dal grande lavoro svolto da Giacobazzi in questi cinque anni in consiglio: meticoloso e puntuale, sia per le tante denunce che per le numerose proposte presentate. Partiremo da qui".

Affrontare una campagna elettorale senza il coordinatore provinciale eletto un mese fa non è il miglior viatico, considerata la posta in gioco. Come lo sostituirete?

"I momenti di stress se non distruggono creano le premesse serie per una forte ripartenza. Il dato fondamentale è che Piergiulio è e rimane in Forza Italia. Il movimento è ben strutturato e fortemente radicato sul territorio. L’ultimo congresso ha suggellato una squadra competitiva che ha raggiunto traguardi importanti ed è sicuramente in grado di affrontare prontamente tutte le sfide, dalle amministrative alle europee".

La rinuncia all’incarico di Giacobazzi non è un abbandono. Pensa che ci siano margini di recupero per un suo attivo impegno elettorale?

"Piergiulio, essendo un leader, è il naturale capolista di Forza Italia a Modena e saremo tutti al suo fianco per offrire ai modenesi un’alternativa seria, credibile, concreta".

Alberto Greco