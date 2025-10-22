Le reazioni politiche. Fd’I: "Misura giusta". E il Pd incalza: "Bene, ma servono più agenti"

Accogliamo con favore la decisione della Prefettura di istituire anche a Modena le zone rosse. È una misura di buonsenso e di tutela per tutti quei cittadini, commercianti e famiglie che ogni giorno chiedono più sicurezza e rispetto delle regole. Un plauso all’approccio realistico e concreto del prefetto, che dimostra di conoscere la città e le sue criticità, mettendo in campo tutto il necessario per interrompere l’escalation di violenza e degrado che si sta verificando.

Non si è fatto attendere il commento di Luca Negrini, primo sostenitore delle zone rosse. "Da quando è stata emanata la direttiva, come pubblicamente dichiarato dal Ministro Piantedosi, sono stati oltre due milioni i soggetti controllati nelle zone rosse istituite nel nostro Paese, 600mila le identificazioni e più di cinquemila gli allontanamenti: interventi dai quali è scaturita una lunga serie di arresti e rimpatri. Numeri importanti che testimoniano l’efficacia dell’iniziativa, con buona pace di chi, per puro posizionamento ideologico, continua a schierarsi di fatto dalla parte dei delinquenti.

La linea tracciata dal prefetto – sottolinea Negrini – è quella corretta: un metodo serio, visibile e realmente vicino ai cittadini. L’introduzione delle zone rosse rappresenta la risposta più efficace per contrastare il degrado e restituire sicurezza e vivibilità ai luoghi della città. Un modello operativo che, come dimostrano già i risultati del fine settimana, si conferma efficace: sono stati identificati 120 soggetti e notificato un Daspo urbano, a seguito di un’intensificazione mirata dei controlli nel centro cittadino.

Ora auspichiamo che anche il Comune, attraverso i propri rappresentanti all’interno del Cosp, adotti lo stesso approccio, garantendo pieno supporto del Corpo cittadino a queste iniziative, che devono proseguire con continuità per diventare uno strumento sempre più strategico nel monitoraggio dei fenomeni di degrado e criminalità. Fenomeni che oggi paghiamo come conseguenza diretta di anni di lassismo, tanto nella gestione delle problematiche quanto nella capacità di fornire risposte tempestive, che se messe in campo per tempo avrebbero potuto evitare di arrivare alla situazione emergenziale in cui ci troviamo.

"Le zone rosse – dicono Diego Lenzini e Stefano Manicardi del Pd – sono uno strumento messo a disposizione del Prefetto e se gli elementi, anche di carattere investigativo, lo hanno portato a imporre in diverse aree nei pressi del centro di Modena non possiamo che sostenere la decisione. Al contrario della destra che pensa che basti imporre le zone rosse per risolvere tutti i problemi di sicurezza della città riteniamo che se questa scelta non verrà accompagnata dall’aumento degli organici, che chiediamo da anni non sortirà gli effetti desiderati.

Questa misura, che prevede il divieto di stazionamento e l’allontanamento, fuori dalla zona rossa, di soggetti segnalati per condotte penalmente rilevanti e atteggiamenti aggressivi - proseguono Lenzini e Manicardi - servirà quindi grande attenzione affinché l’effetto non sia di spostamento del problema in altre zone della città.

Stante le mancanze del governo nel garantire la sicurezza a Modena, certificate dalle continue promesse non mantenute rispetto all’elevazione della nostra Questura in fascia A e al mancato rinnovo del Patto Modena Sicura vogliamo ringraziare tutte le forze dell’ordine per il lavoro quotidiano svolto al servizio dei cittadini e ribadire l’importanza del lavoro e delle competenze messe in campo dalla Polizia Locale per i quotidiani sforzi a garanzia della sicurezza dei modenesi.

E’ urgente infine che il governo dia una risposta celere, dopo settimane di attesa, al Comune di Modena in merito al rinnovo del Patto Modena Città Sicura che testimonia come la nostra sia stata tra le prime città italiane a volere un patto con lo Stato in cui, mettendo proprie risorse, competenze e strumentazioni, si integra il lavoro che lo Stato deve fare in ogni territorio.

Tema non di poco conto per un territorio come quello di Modena che sta vivendo sulla propria pelle la quotidiana assenza di un governo - concludono Lenzini e Manicardi - che si sta dimostrando totalmente disinteressato alla sicurezza dei nostri concittadini.