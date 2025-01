Le regole e criteri: ecco il vademecum

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2022 residenti con almeno un genitore sul territorio comunale e anche i bambini non residenti le cui domande verranno però prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti, sia nei termini che fuori termine. Possono essere accolte anche domande di bambini nati da gennaio ad aprile 2023, che potranno essere ammessi in corso d’anno dopo l’esaurimento delle graduatorie dei nati nel 2022 compatibilmente con la disponibilità dei posti.

L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle 7.30; in alcune strutture è possibile anche richiedere il prolungamento orario, di norma fino alle 18. Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns tramite il sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione. Nel territorio comunale esistono diversi luoghi con postazioni internet e personale disponibile a fornire assistenza, dove è possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali Spid che per la presentazione on line della domanda d’iscrizione. Per conoscere le modalità di accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si possono consultare le pagine internet dei Servizi educativi.

In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei scuole. Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi assegnati, che determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare, eventuale disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori (orario di lavoro, sede fuori Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o licenziamento); l’affidabilità dei nonni.

Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti è possibile fare domanda di trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti disponibili al pari delle nuove domande.

Entro il mese di aprile l’ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi, che sarà consultabile sul sito del Comune nel ’Portale InformaGenitore’.