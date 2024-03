Le reti di Caselli e Guidone tengono in volo la Cittadella

CITTADELLA

2

SALSOMAGGIORE

1

CITTADELLA: Narduzzo, Boilini, Pivetti (28’st Mondaini), Covili, Aldrovandi, Caselli, Pezzani, Vernia (25’st Caesar Tesa), Guidone (38’st Ridolfi), Malivojevic (35’st Bandaogo), Martinez (42’st Falanelli). A disp.: Rosa, De Lucca, Arati, Veronesi. All. Salmi

SALSO: Aimi, Kamisi (16’st Dattaro), Compiani (31’st Bruniani), Pedretti, Furlotti, Morigoni, Zigliotti, Orlandi, Fanti, Billone, Yener (11’st Togola). All. Ferrari

Arbitro: Lelli di Cesena

Reti: 38’ Caselli, 17’st Compiani, 20’st Guidone

Note: ammoniti Orlandi, Pedretti, Dattaro, Ridolfi

La corazzata Cittadella non si ferma e con la quinta vittoria di fila, la numero 11 nelle ultime 12 gare, tiene a distanza le rivali (Terre e Correggese a -9, ma gli oronero hanno una gara in meno) in vista della sosta del campionato fino al 3 aprile. Dopo tre chance per Martinez, Guidone e Martinez al 38’ da calcio d’angolo la palla arriva a centro area, e dopo un paio di ribattute, Caselli in girata trova l’1-0. A inizio ripresa il solito Guidone sfiora subito il 2-0. Ma il Salsomaggiore trova il pareggio con un rasoterra dalla distanza di Compiani che sorprende Narduzzo. Poco dopo Guidone colpisce debole di testa, poi Martinez centra un palo clamoroso su punizione. Ma dal successivo angolo Guidone colpisce di testa e firma il gol da tre punti.