Le ricette ’salvabolletta’, il trucco di Cattelani

È una delle più celebri e seguite ’food influencer’ d’Italia. E, ai fornelli, ci si è messa seguendo le orme della madre, abile ‘rzdora’ emiliana. Stiamo parlando di Natalia Cattellani, sassolese, che ormai da anni porta in tv e in libreria le sue ricette di grande successo. Il suo ‘cuore’ – si sente – batte emiliano. Anche se ormai sono più di trent’anni che vive, con il marito e le quattro figlie, a Roma.

Da pochissimo è uscito sugli scaffali, per Gribaudo, il suo ultimo lavoro: ’Le ricette salvabollette’. Un ricettario davvero interessante e particolare, soprattutto in questo periodo dove di cucina si parla tanto – forse troppo? – ma poco la si pratica, nel quotidiano. Invece la sfida è proprio questa. Mangiare bene, cucinare meglio. Ogni giorno, con ciò che si ha a disposizione. Un volume spiegato bene e alla portata di tutti. E anche coraggioso, per la sua attenzione al consumo consapevole e all’economia, che di questi tempi... Vi chiederete: qual è la ‘ricetta’? "Estro, creatività e sensibilità a non sprecare nulla". Doti che Cattelani ha ereditato da sua mamma.

"La passione per la cucina ce l’ho da sempre, cucinare mi tiene in contatto coi sapori della vita". Apprezzata fino in Giappone, Cattelani è stata nel cast de ‘La Prova del Cuoco’ per 10 anni e cura un blog molto seguito che si chiama ’Tempi di cottura’. Alcuni esempi di cosa potete trovare nel libro: sapevate che si può cuocere la pasta a fuoco spento? O che mentre cuoce il farro si può preparare contemporaneamente un semifreddo? I consigli sono molti, chiari e ben organizzati. Molto stimolante la parte dedicata al pane. Un alimento simbolico e iconico, che oggi forse diamo troppo per scontato. Proprio dal pane ‘vecchio’ invece, se saputo usare, possono nascere idee buonissime e dal sapore antico. Con il pane che avanza, infatti, Catellani spiega come si può fare una ’pizza’, degli gnocchi, panature particolari e tanto altro ancora. Verrebbe quasi da dire, mescolando come farina gli ingredienti già usati in una massima celebre di Giuseppe Mazzini, che il pane è l’educazione dell’anima.

