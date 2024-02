Le richieste dei cittadini: "Caro futuro sindaco, la sicurezza sia una priorità"

All’ombra della Ghirlandina, in vista delle elezioni, si inizia già a pensare al futuro sindaco. E sulla "strada del domani" le proposte sembrano affiorare, una dopo l’altra, come veri e propri "germogli".

Non hanno né carta né penna in mano, ma la lista dei desideri – o meglio, delle priorità – è un elenco che i cittadini reclamano a gran voce: l’obiettivo, infatti, è disegnare insieme quella che potrà essere la città dei prossimi anni.

"Caro futuro sindaco... – attacca Agostino Lattuneddu, dietro al bancone dello storico bar ’Al Tramezzino’ – abbiamo bisogno di più sicurezza. In centro storico così come nelle altre aree del territorio: i nostri figli meritano di muoversi per le strade senza paura, meritano di poter viaggiare sull’autobus tranquilli, senza nessuno che possa aggredirli. I cittadini hanno bisogno di garanzie, perché Modena è sì una città in cui si riesce ancora a vivere bene, ma gli episodi di violenza stanno aumentano e le prospettive non sono rosee. Abbiamo bisogno di più controlli per invertire la rotta".

La richiesta di una maggiore "sicurezza", infatti, sembra far da comun denominatore tra i modenesi, in attesa di un vero e proprio cambiamento. "Lavoro in un bar, e parto di casa alle quattro e mezza di notte – spiega Giuseppe Giordano –. Sono da solo in strada ma ho sempre gli occhi ovunque. Il problema della sicurezza non è facile da affrontare, perché le forze dell’ordine non possono essere dappertutto. Ma è giusto che il futuro sindaco non tralasci mai questo aspetto".

Non è finita qui. Anche Gherardo Barbani, infatti, guarda al futuro. E non esita a stilare una lista delle priorità che il futuro cittadino dovrà ben tenere a mente: "Quello che chiedo è più attenzione alle persone fragili e alle loro esigenze, per non lasciare i deboli in disparte – spiega –. Modena può crescere ancora tanto, perché è una delle città italiane con più potenzialità. Serve quindi un sindaco attento e capace di portare avanti i buoni progetti già iniziati nel corso di questi anni".

Ma nella "Modena che vorrei", anche "il tema degli affitti dovrebbe meritare un’attenzione particolare – spiega Biagio La Spina –. Bisogna mettere in campo iniziative per rispondere all’emergenza abitativa, una grande spina del territorio, non solo modenese. Su questo tema il futuro sindaco dovrebbe infatti riflettere ulteriormente. Bisogna sempre rivolgere grande attenzione alle persone che hanno più bisogno, soprattutto per quanto riguarda il tema ’casa’, che riveste un’importanza fondamentale". Anche i più giovani si schierano in prima fila e guardano al domani, elencando le necessità su cui le nuove generazioni accendono i riflettori. "Modena è una città per giovani, una città che ha tanto da dare, anche culturalmente parlando – afferma Lucia Mansueto –. Serve quindi puntare sempre di più su questo aspetto, promuovere il territorio, lasciare spazio ai giovani di esprimersi".

Ancor prima di pensare ai progetti però, bisogna valutare le azioni concrete, "e ciò che chiedo al futuro sindaco è di intervenire sulla sicurezza – continua Lucia –. Io faccio le scuole serali al Barozzi e spesso quando lascio la macchina lontana non mi sento tranquilla a uscire da sola. Questa è la cosa principale su cui è necessario insistere: bisogna aumentare i controlli e dare concrete risposte ai cittadini, che spesso hanno paura a passeggiare da soli, specialmente nelle ore notturne". Accanto a lei c’è Chiara Prencipe, che condivide lo stesso pensiero dell’amica: "Non è facile, al giorno d’oggi, camminare da sole per la strada. Come donna non ti senti salvaguardata, né protetta. Mi capita di tornare a casa e, a tarda sera, non trovare delle belle situazioni. Spesso in giro c’è gente poco raccomandabile. Più forze dell’ordine mi farebbero sentire più sicura".

"Al futuro sindaco chiederei più siurezza e pulizia in città – dichiara invece Andrea Faruzzi –. I nostri giovani meritano di camminare con il cellulare in mano senza l’ansia che qualcuno possa rubarglielo". Ma non solo. "Chiederei inoltre di migliorare la pendonabilità del centro storico – continua –: se si riducesse infatti anche di pochi centesimi i parcheggi appena fuori dal centro, la gente sarebbe anche più invogliata a passeggiare a piedi per le strade".