Le rivali in coda salgono. Il vantaggio si riduce

Il rassicurante, si fa per dire, +5 che teneva il Sassuolo ragionevolmente lontano da possibili guai si è più che dimezzato con i primi due atti di questa infinita 20ma giornata di campionato. L’avvio del girone di ritorno agita la coda, che erode il vantaggio che i neroverdi avevano, fino a sabato sera, dalla zona che scotta, e li obbliga a cercare punti a margine della proibitiva trasferta sul campo della Juventus, a sua volta obbligata a vincere per tenere il passo della capolista Inter. Le vittorie del Verona sull’Empoli e del Cagliari hanno infatti ridisegnato la geografia della zona pericolo: gli scaligeri sono risaliti a 17, il Cagliari addirittura a 18 e, considerato che il Sassuolo di punti ne ha 19 i conti si fanno presto a farli. Si farà prestissimo, tra l’altro, se il Sassuolo non dovesse aggiungerne, domani sera, altri agli attuali 19.

La distanza è minima, e soltanto una quindicina di giorni fa, ovvero dopo la sconfitta patita a capodanno a San Siro contro il Milan, è stata così esigua. Vero che il Sassuolo deve ancora giocare e rispetto agli inseguitori ha una gara in meno, ma visto il tipo di gara che è tanto vale ricordare che mai il Sassuolo ha sentito così vicino i suoi scomodissimi compagni di viaggio. Li aveva messi a -5 battendo la Fiorentina, li aveva più spesso tenuti, tra novembre e dicembre, a 3 o a 4 punti, ma lo scenario che disegna questa stagione suggerisce insolito dinamismo in coda, e sembra parecchio differente rispetto alla scorsa.

Quando i 17 punti che avevano i neroverdi dopo 19 gare valevano un +5 sul Verona terz’ultimo, un +8 sulla Sampdoria penultima e addirittura un + 9 sulla Cremonese ultima. I 19 di oggi valgono decisamente meno: appunto 2 punti in più sulla terz’ultima, un +6 sull’Empoli penultimo e un +7 sul fanalino di coda Salernitana, tutt’altro che rassegnata, rispetto alla Cremonese del 2002/23, a rassegnarsi in anticipo. Le pericolanti, infatti, come evidenziato dal confronto con la stagione scorsa, vanno decisamente più forte rispetto ad un anno fa e spingono il Sassuolo al redde rationem di Torino, che statistica e precedenti vorrebbero non contendibile, con qualche, e giustificatissima, apprensione in più. Anche perché questa prima giornata di ritorno, che oggi manda in campo il Frosinone – stessi punti del Sassuolo, per la squadra dell’ex di Francesco – ha visto muovere la classifica anche l’Udinese che, pareggiando a Firenze, si è issata a quota 18. Non sarà bagarre, insomma, ma poco ci manca…

