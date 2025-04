Le ruspe subito al lavoro: "La terra trascina gli alberi. Noi non dormiamo più"

Che la terra possa muoversi in Appennino è una consapevolezza non custodita soltanto dalla storia, ma ribadita anche dai toponimi, messi lì dagli avi come avvertimento. ’Svegliata’ dall’abbondante maltempo, la frana che da qualche giorno si è rimessa in moto sotto il monte Cantiere lo ha fatto vicino al Rio della Lezza, dove ‘lezza’ non a caso sta a significare proprio il termine ‘frana’, rimandando la memoria, rimasta ormai quasi esclusivamente scritta, al 1938. Ovvero al primo di due movimenti del terreno, precedente di un solo anno il più grave, avvenuto più a valle, che portò alla devastazione di diverse borgate: Casa di Tognone, Casa Nuova, Roncovecchio, Casa Meigori, Casa Pighera.

Dunque non sorprende che il tempestivo intervento venerdì scorso sia stato portato innanzitutto da aziende di un territorio che ben conosce i rischi idrogeologici ereditati. A rimboccarsi subito le maniche sono stati i titolari ed i dipendenti delle Stradedil, Cava Cinghi e forestale Bocchi. Nico Bettuzzi, titolare della seconda, può spiegare la genesi dell’impressionante movimento franoso di oltre due chilometri. Che impressionante lo si può definire anche e soprattutto grazie ai video realizzati col drone. Immagini che catturano anche il punto esatto dove fango, rocce ed alberi hanno iniziato a staccarsi attratti dalla pendenza. Ed è proprio lì che idealmente andiamo, fra il magnifico paese di Boccassuolo e l’abitato di Casa Guiglia: "Il movimento franoso è la riattivazione di quello del ’38, avvenuto in una zona di bosco sotto al monte Cantiere – fa sapere Bettuzzi –. Con la pioggia insistente di questi giorni, venerdì la terra ha cominciato a muoversi, portandosi poi dietro gli alberi. Ma non solo: anche una carraia collegata alla via Vandelli, due strade comunali ed un ponte. Parliamo di due chilometri e mezzo di frana, di una pineta che sta scivolando a valle. Dove ha inizio la frana non possiamo intervenire perché il terreno è troppo impregnato d’acqua se andassimo là con i mezzi, non ne usciremmo probabilmente più".

Il lavoro delle aziende che movimentano terra e tagliano gli alberi è ovviamente concordato con il Coc (Centro operativo comunale) attivato sul posto che vede la protezione civile in prima linea. "Nelle ultime sessanta ore – continua Bettuzzi – ne avremo dormite due". Anche perché la faccenda stavolta è piuttosto seria. "C’è una quarantina di persone che rischia di restare isolata dalla frana – gli ultimi aggiornamenti parlavano di almeno 46, ndr –. Persone che devono percorrere decine di chilometri per riuscire a raggiungere altri comuni. Diverse tra loro sono anziane. La frana poi si muove in direzione La Lissandra, dove si trova un’azienda agricola".