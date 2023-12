Le scene cult dei film diventano monologhi

Cos’è il cinema se non voci, immagini e musiche? Parte proprio da questo il progetto ‘CinePark’, che si propone di portare in scena i più grandi momenti della storia del cinema, attraverso monologhi, dialoghi ma soprattutto immagini e musiche che hanno reso immortale la settima arte.

Sulla base di immagini originali tratte da film molto famosi e poi rielaborate, gli attori presteranno le loro voci a scene divenute veri e propri cult della storia del cinema, accompagnati da momenti visivi intramontabili e da colonne sonore entrate a far parte della vita di ognuno di noi. Questo (e molto altro) è ‘CinePark’, lo spettacolo scritto e diretto da Luca Ravazzini, con le voci di Ilaria Cuoci, Lino La Rocca, Luca Ravazzini, Giuseppe Sepe, video di Simone Benedetti, audio e mix di Roberto Mennuti, e la produzione della compagnia Abracadam, Scuola di Danza, Musica, Teatro, Cinema.

Lo spettacolo ha avuto un anteprima il 2 dicembre a Spezzano, nella sede della scuola, e si proietta con entusiasmo nel 2024 dove sarà rappresentato al Cinema Astoria di Fiorano, a Nonantola nell’ambito del Nonantola Film Festival e in altri teatri del territorio. Come spiegano i partecipanti del progetto, "lo scopo di questo spettacolo è innanzitutto quello di trasmettere allo spettatore la nostra passione per il cinema. ‘CinePark’ è un viaggio che conduce per mano il pubblico facendolo immergere, fin dall’inizio, nella magia che solo i film sono in grado di tramettere. Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di intrattenere pubblico di tutte le età, trattando e citando sia pellicole evergreen, che prodotti contemporanei. Saranno proiettate alcune scene originali tratte dai film e rielaborate, sulle quali interverranno i singoli attori e a questo si aggiungeranno i monologhi in carne e ossa degli artisti in presenza".

