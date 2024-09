Le scuole Fassi si rifanno il look: "Lavori per oltre 980mila euro"

La Giunta del Comune di Carpi ha approvato il progetto riguardante le opere di completamento dei lavori di miglioramento sismico che hanno interessato le Scuole Medie G. Fassi nel 2023 e 2024.

Si tratta quindi di un secondo stralcio di lavori sull’edificio scolastico per 980 mila euro dei quali 80 mila a carico dell’Ente e 900 mila finanziati tramite mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti. "I lavori che si andranno a realizzare sono a completamento di quanto già effettuato nel primo stralcio, con la costruzione di ulteriori contrafforti esterni come quelli già realizzati, ed elementi di connessione tra le strutture dell’edificio.

Inoltre, sono previste opere di rinforzo interno con la posa di travi e tiranti, interventi murari e impiantistici come il rifacimento della scala esterna verso la palestra con il collegamento della tettoia di copertura, spostamento di reti interferenti e realizzazione delle finiture (intonaci, tinteggi, pavimenti) – precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Malvezzi –. Abbiamo approvato il prima possibile il progetto e il quadro economico per consentire una quanto più agevole gestione dei lavori, che saranno realizzati nella prossima estate 2025 e in quella successiva. L’obiettivo principale è quello di non interrompere la continuità didattica, arrecare meno disagio possibile e allo stesso tempo consentire l’organizzazione delle attività scolastica ed extra".